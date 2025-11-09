Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása kulcskérdés

Sikeres volt a magyar-amerikai csúcstalálkozó, ugyanis fontos dolgokban egyezett meg Orbán Viktor és Donald Trump – ezzel kapcsolatban tett most közzé egy videót Magyarország miniszterelnöke.

Magyar-amerikai nukleáris együttműködés. Magyarország energiaellátása kulcskérdés

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.