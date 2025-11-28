Orbán Viktor megmutatta, így zajlott a tárgyalás Moszkvában - Videó

Orbán Viktor videót tett közzé Facebook-oldalán a Vlagyimir Putyinnal való tárgyalásáról. Mint megjegyezte, Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj, a tárgyalás célja, hogy a szállításokat tovább biztosítsák.
Magyarország energiaellátásának az alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát, és Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában.
- hangzott el a felvételen a kérdéskör, amiről a tárgyalások szóltak Moszkvában.
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a Kremlben tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a kétoldalú kapcsolatokról; az orosz elnök köszönetet mondott a magyar kormányfőnek, amiért Magyarország pozitívan fogadta Donald Trump javaslatát egy lehetséges orosz–amerikai csúcstalálkozó budapesti megtartására, és kész platformot biztosítani a konfliktus rendezéséhez. További részleteket itt találsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.