Orbán Viktor megmutatta, így zajlott a tárgyalás Moszkvában - Videó

Orbán Viktor videót tett közzé Facebook-oldalán a Vlagyimir Putyinnal való tárgyalásáról. Mint megjegyezte, Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj, a tárgyalás célja, hogy a szállításokat tovább biztosítsák.

Orbán Viktor Moszkvában



Magyarország energiaellátásának az alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát, és Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában.

- hangzott el a felvételen a kérdéskör, amiről a tárgyalások szóltak Moszkvában.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a Kremlben tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a kétoldalú kapcsolatokról; az orosz elnök köszönetet mondott a magyar kormányfőnek, amiért Magyarország pozitívan fogadta Donald Trump javaslatát egy lehetséges orosz–amerikai csúcstalálkozó budapesti megtartására, és kész platformot biztosítani a konfliktus rendezéséhez. További részleteket itt találsz.