Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a szabadkai útról

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Szabadkán járt, ahol találkozott Vučić elnökkel és még bureket is evett. Az államfő most különleges képeket osztott meg a látogatásáról a közösségi oldalán.
Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják.
– írta a képekhez Orbán Viktor.
