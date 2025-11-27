Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a szabadkai útról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 21:21
Szabadkalátogatás
Szabadkán járt Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Szabadkán járt, ahol találkozott Vučić elnökkel és még bureket is evett. Az államfő most különleges képeket osztott meg a látogatásáról a közösségi oldalán.

🇭🇺🇷🇸Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják.

– írta a képekhez Orbán Viktor.

