Ez mindenkit szíven ütött: Orbán Viktor rajzát elemezte a mesterséges intelligencia

Mint ismert Orbán Viktorral készített interjút Rónai Egon az ATV Mérleg című podcast műsor keddi adásában. ( Az adást a YouTube-on azóta már több, mint félmillióan látták.) A beszélgetés alatt a miniszterelnök egy furcsa rajzot készített, amin látszólag értelmetlen jelek, különféle krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók.

Az interjú után Rónai Egon együtt elemezte ki Orbán Viktorral a rajzot, majd a műsorvezető elkérte a miniszterelnök művét emlékbe.

A Facebook-on megjelent egy poszt arról, hogy valaki beküldte a ChatGPT-nek a kormányfő rajzát, és megkérte, hogy elemezze ki azt. A ChatGPT igen részletes elemzést küldött vissza, és elképesztő dolgokat vett észre Orbán Viktor "rajzolgatásában".

Ezt látta a miniszterelnök rajzában a ChatGPT

Összkép és elrendezés

A lap tele van különféle rajzokkal, szimbólumokkal, nyilakkal, számokkal. Ez erős gondolati aktivitásra és intenzív belső munkára utal – az illető valószínűleg sokféle ötletet, összefüggést próbál egyszerre átlátni. A zsúfolt, rendezetlen elrendezés jelezheti:

nagy mentális energia és kreatív gondolkodás,

ugyanakkor belső feszültség, impulzivitás, vagy kapkodás is előfordulhat.

Formák és mozgás

Sok kör, nyíl és kapcsolódó forma van. A körök gyakran az összefüggések keresését, az egységre való törekvést jelentik. A nyilak pedig a cselekvésre, iránykeresésre, döntésre utalnak.

E kettő együtt azt sugallja, hogy a rajzoló rendszert próbál találni a káoszban – talán egy összetett helyzetet próbál megérteni vagy megoldani.

Rajzstílus és nyomás

A vonalak határozottnak, de kissé nyugtalan mozgásúnak tűnnek. Ez arra utal, hogy a személy:

magabiztos, de közben gyorsan reagáló és érzelmileg aktív,

előfordulhat, hogy nem mindig várja meg a végső átgondolást, hanem ösztönösen cselekszik.

Szimbolikus tartalom

A különféle formák és számok, plusz-mínusz jelek valamilyen tervezésre vagy összehasonlításra utalnak – az illető stratégiai vagy elemző típus, de intuitívan dolgozik.

Felső rész – gondolat, jövő, célok

A felső részben is sok jel látható, ami arra utal, hogy a rajzoló mentálisan aktív, előre gondolkodik, és erősen foglalkoztatják a tervek, elképzelések, jövőbeli célok. Ez a terület a szellemi szféra – aki itt rajzol, általában intellektuális, sokat agyal, de néha túlgondolhat dolgokat.