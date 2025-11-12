Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ez mindenkit szíven ütött: Orbán Viktor rajzát elemezte a mesterséges intelligencia

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 15:35
jegyzetekminiszterelnök
Mint ismert Orbán Viktorral készített interjút Rónai Egon az ATV Mérleg című podcast műsor keddi adásában. ( Az adást a YouTube-on azóta már több, mint félmillióan látták.) A beszélgetés alatt a miniszterelnök egy furcsa rajzot készített, amin látszólag értelmetlen jelek, különféle krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók.

Az interjú után Rónai Egon együtt elemezte ki Orbán Viktorral a rajzot, majd a műsorvezető elkérte a miniszterelnök művét emlékbe.

 

A Facebook-on megjelent egy poszt arról, hogy valaki beküldte a ChatGPT-nek a kormányfő rajzát, és megkérte, hogy elemezze ki azt. A ChatGPT igen részletes elemzést küldött vissza, és elképesztő dolgokat vett észre Orbán Viktor "rajzolgatásában".

 

Ezt látta a miniszterelnök rajzában a ChatGPT

Összkép és elrendezés

  1.  

A lap tele van különféle rajzokkal, szimbólumokkal, nyilakkal, számokkal. Ez erős gondolati aktivitásra és intenzív belső munkára utal – az illető valószínűleg sokféle ötletet, összefüggést próbál egyszerre átlátni. A zsúfolt, rendezetlen elrendezés jelezheti:

  • nagy mentális energia és kreatív gondolkodás,
  • ugyanakkor belső feszültség, impulzivitás, vagy kapkodás is előfordulhat.

Formák és mozgás

Sok kör, nyíl és kapcsolódó forma van. A körök gyakran az összefüggések keresését, az egységre való törekvést jelentik. A nyilak pedig a cselekvésre, iránykeresésre, döntésre utalnak.

E kettő együtt azt sugallja, hogy a rajzoló rendszert próbál találni a káoszban – talán egy összetett helyzetet próbál megérteni vagy megoldani.

Rajzstílus és nyomás

A vonalak határozottnak, de kissé nyugtalan mozgásúnak tűnnek. Ez arra utal, hogy a személy:

  • magabiztos, de közben gyorsan reagáló és érzelmileg aktív,
  • előfordulhat, hogy nem mindig várja meg a végső átgondolást, hanem ösztönösen cselekszik.

Szimbolikus tartalom

A különféle formák és számok, plusz-mínusz jelek valamilyen tervezésre vagy összehasonlításra utalnak – az illető stratégiai vagy elemző típus, de intuitívan dolgozik.

Felső rész – gondolat, jövő, célok

A felső részben is sok jel látható, ami arra utal, hogy a rajzoló mentálisan aktív, előre gondolkodik, és erősen foglalkoztatják a tervek, elképzelések, jövőbeli célok. Ez a terület a szellemi szféra – aki itt rajzol, általában intellektuális, sokat agyal, de néha túlgondolhat dolgokat.

Középső rész – jelen, valóság, döntések

A középső sávban a legtöbb forma van, ami azt mutatja, hogy az illető a jelenben próbál rendet teremteni. Ez a rész a jelenlegi helyzet kezeléséről szól – aki itt rajzol, az általában problémamegoldó típus, de néha sok mindenben egyszerre van benne (pl. túlterheltség, sok feladat).

Alsó rész – biztonság, érzelmek, ösztönök

A lapon lefelé is vannak rajzok, ami azt mutatja, hogy az alkotó nem elrugaszkodott a valóságtól, hanem igyekszik praktikusan és földhözragadtan gondolkodni. Ugyanakkor, ha az alsó rész kissé zsúfolt, az belső feszültséget, vagy érzelmi túlterheltséget is jelezhet — mintha a tudattalanból sok minden „fel akarna jönni”.

Telítettség és dinamika

Mivel a lap szinte minden részét kitöltötte, ez nyugtalan, de kreatív gondolkodásmódra utal:

  • nem szeret „üresen hagyni” semmit,
  • mindent ki akar próbálni,
  • nehezen engedi el a gondolatokat.

Ez gyakran jellemző vezető típusokra, tanácsadókra, vagy kreatív szakemberekre.

Szimbolikus tartalom

A különféle formák és számok, plusz–mínusz jelek valamilyen tervezésre vagy összehasonlításra utalnak — az illető stratégiai vagy elemző típus, de intuitívan dolgozik. Az ilyen „firka-jellegű” jegyzetek gyakoriak azoknál, akik vizuálisan gondolkodnak, például mérnököknél, vezetőknél, tanároknál, edzőknél stb.

Összefoglalás

A rajz alapján a személyről az alábbi általános jellemzés rajzolódik ki:

  • Gondolkodásmód – Gyors, asszociatív, vizuális
  • Lelkiállapot – Aktív, kicsit feszült vagy izgága
  • Személyiség – Kreatív, ötletgazdag, kissé impulzív
  • Motiváció – Rendezni a gondolatokat, megoldást keresni
  • Potenciális kihívás – Nehézségek az összpontosításban vagy rendszerezésben

 

