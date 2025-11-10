Lázár János: Orbán Viktor angolul is tökéletesen képviselte a magyar érdekeket Washingtonban

A magyar kormánydelegáció múlt heti, washingtoni látogatását értékelte Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök azért vitte magával a washingtoni tárgyalásra, mert a következő időszakban fontos feladatai lesznek. A Fehér Házban tartott tárgyalásokról szólva elmondta: olyan hangulata volt, mintha nyolc-tíz barát vagy közeli munkatárs beszélgetne.

Nagyon jó hangulatú beszélgetés volt

– mondta Lázár János.

Kiemelte: érdekes volt számára, hogy

az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor tanácsát, véleményét, gondolatait számos kérdésben.

„A beszélgetés úgy tagolódott, hogy az első részben végigvettük a négy-öt magyar témát. Paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai együttműködés, az amerikai védőpajzs kialakítása Magyarország számára. Ez volt az első blokk.

Utána világpolitika jött, ami már a nagyfiúk játéka

– fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

Orbán Viktor angolul is képviselte a magyar és az európai érdekeket

Lázár János kiért arra, hogy eddig maga sem hitte, milyen mértékű tisztelettel és megbecsüléssel van Orbán Viktor iránt Donald Trump. A háború befejezésével kapcsolatban is kérdezte a miniszterelnököt, de Lázár azt nem árulta el, mit javasoltak.

Lázárt lenyűgözte, ahogy Orbán Viktor az angolul zajló tárgyaláson képviselte a magyar és az európai érdekeket, erre szerinte nagyon kevés magyar politikus lenne képes.

Trumpot úgy jellemezte, hogy józan gondolkodású és karizmatikus, hatással tud lenni az emberekre: látszott, hogy mekkora respektje van, mert amikor eldöntötte, hogy megadja Magyarországnak a szankciómentességet, onnantól nem volt apelláta, a miniszterei

nem kezdtek el okoskodni.

Arról is beszélt, hogy az amerikai politika nem értelmiségi műfaj: egyszerűbb, a politika nem a politikusokról, hanem az emberekről szól. Az út megerősítette abban, hogy egyszerűbben és bátrabban kell politikát csinálni, a magyar politikusok, köztük a fideszesek is „túlbonyolítják a dolgot”.