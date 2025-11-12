Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Óriási bejelentést tett Orbán Viktor, ennek rengetegen fognak örülni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 18:20
nevelőszülőbejelentés
A nevelőszülőket érinti Orbán Viktor bejelentése.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fontos bejelentést tett, ugyanis ismertette a kormány mai ülésének fontos döntéseit, amiknek nagyon fognak örülni a nevelőszülők.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Fontos döntéseket hoztunk ma:

1️⃣ A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.

2️⃣ A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.

3️⃣ A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

