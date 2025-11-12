Óriási bejelentést tett Orbán Viktor, ennek rengetegen fognak örülni

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fontos bejelentést tett, ugyanis ismertette a kormány mai ülésének fontos döntéseit, amiknek nagyon fognak örülni a nevelőszülők.
Fontos döntéseket hoztunk ma:
A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.
A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.
A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.