Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a minap Washingtonba utazott Orbán Viktor, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A miniszterelnök nemrég egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol többek közt arról számolt be, hogyan ütötte el az időt a hosszú repülőút alatt.
Ezt mondta el Orbán Viktor
Jetlag? Ugyan már, meló van!
- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, az említett videó társaságában.
Itt vannak a miniszterek, ha akarnék, se tudnék unatkozni. Rengeteg megbeszélendő van. Lényegében ez egy kihelyezett kormányülés is
- mondta el a felvételen.
Ezután Szijjártó Pétert kérdezték arról, mi a praktikája a jetlagre.
Soha nem alszom ott sehol
- árulta el a külgazdasági és külügyminiszter.
