Orbán Viktor: Jetlag? Ugyan már, meló van!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 09:52
WashingtonJetlagDonald TrumpSzijjártó Péterminiszterelnök
A közösségi oldalán tett bejelentést a miniszterelnök. Így ütötte el az időt a repülőn Orbán Viktor.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a minap Washingtonba utazott Orbán Viktor, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A miniszterelnök nemrég egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol többek közt arról számolt be, hogyan ütötte el az időt a hosszú repülőút alatt.

Így ütötte el az időt az út során Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt mondta el Orbán Viktor

Jetlag? Ugyan már, meló van!

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, az említett videó társaságában.

Itt vannak a miniszterek, ha akarnék, se tudnék unatkozni. Rengeteg megbeszélendő van. Lényegében ez egy kihelyezett kormányülés is

- mondta el a felvételen.

Ezután Szijjártó Pétert kérdezték arról, mi a praktikája a jetlagre.

Soha nem alszom ott sehol

- árulta el a külgazdasági és külügyminiszter.

 

