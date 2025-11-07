Orbán Viktor Washingtonból: „Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk”

Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk - írta a jelenleg Washingtonban Tartózkodó Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök így folytatta bejegyzését:

Donald Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget. A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült. Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.

A kormányfő ezt követően kitért arra is, hogy azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.

Mint fogalmazott, három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.

No migration!

No gender!

No war! Ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar-amerikai kapcsolatokat

- zárta bejegyzését a kormányfő.