Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van – videó

A magyar miniszterelnök pár óra múlva a Fehér Házban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. A rádióinterjú fő témái az amerikai-magyar kapcsolatok és a két ország közötti várható megállapodások voltak.
A szövetség igazi értékét a kipróbáltsága adja, minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb, és az amerikai-magyar szövetség ilyen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, a Donald Trump amerikai elnökkel történő washingtoni csúcstalálkozója előtt. A kormányfővel korábban, csütörtök este rögzítették az interjút a washingtoni magyar nagykövetségen.
A miniszterelnök felidézte: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon. A remekül működő kapcsolatok megromlottak, amikor visszatértek a globalisták a hatalomba az Egyesült Államokban. Ennek lett vége idén, amikor ismét Donald Trump lépett hivatalba, de a magyar kormányfő szerint az amerikai elnök most sokkal felkészültebb.
Egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó
– jelentette ki Orbán Viktor.
Magyarországon működik 1400 olyan vállalat, amely amerikai tulajdonban van, ezek a cégek mintegy százezer munkahelyet adnak a magyar gazdaságnak és a családoknak kenyeret. Ezek modern technológiákkal rendelkező cégek, nem csak munkahelyet, technológiát is hoznak ide. Idén is százmilliárd forintot meghaladó értékben érkezett amerikai beruházás – mutatott rá a miniszterelnök. Kiemelte:
Ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van, ha valaha volt kedve az amerikaiaknak befektetni Magyarországon, akkor most van.
A kormányfő szerint a béke és a migráció ügyében, valamint a családok védelmét illetően is bajtársias a viszony az Egyesült Államokkal.
Donald Trump a béke embere
– jelentette ki a miniszterelnök.
Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókról Orbán Viktor elmondta: pénteken kiderül minden, ez a legsúlyosabb kérdés a magyar családoknak és háztartásoknak, de a vállalkozásoknak is.
Nem akarok érte adni semmit, nem valami ajándékot kérnénk, hanem annak a belátását, hogy az a szankciós rendszer, amelyet kivetettek, a hozzánk hasonló országokat, mint mi, lehetetlen helyzetbe hozza. Az orosz energiára vonatkozó kérdés tehát nem üzleti, hanem belátáson alapuló kérdés, így a józan ész és a belátás mentén kérem Donald Trump elnöktől, hogy tegyen kivételt hazánkkal szemben
– közölte Orbán Viktor.
Donald Trump a béke embere, aki azt gondolja, hogy a háború rossz
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: az amerikaiak meg vannak róla győződve, hogy a gazdasági kapcsolatok végső soron boldogsághoz vezetnek. Szerinte az elnök meggyőződése, hogy a rossz dolgokat ki kell iktatni, a legrosszabb pedig a háború. Az amerikai elnök eddig nyolc kisebb-nagyobb konfliktust tudott lezárni, de az ukrajnai konfliktus számára is nagy kihívás – emlékeztetett a kormányfő.
Közölte:
A budapesti békecsúcs meg fog történni.
Azt még nem tudni, hogy megoldást hozó békecsúcs lesz, vagy csak a békéhez vezető fontos állomás – fűzte hozzá. Hangsúlyozta: a magyarok pontosan tudják, hogy lesz tűzszünet és béke. Arra a kérdésre viszont, hogy Ukrajna képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni, a válasz inkább borongós – jegyezte meg a miniszterelnök.
És akkor ki fogja ezt fizetni és mekkora lesz a számla? Olyan megoldást kell találnunk, hogy az ukránok is talpon maradjanak, de az a lehető legkevesebbe kerüljön Európának
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: az európaiak azt gondolják, legyőzhetik Oroszországot, majd jóvátételre lehet kényszeríteni őket, vagyis kifizetik az ukrán állam működését és a háború árát is, ám ez illúzió. Nincs semmiféle garancia arra, hogy ha az ukránok megnyerik a háborút, akkor az oroszok majd fizetnek. A számla már kész van, de ki fogja fizetni? Európának nincs pénze, és ha az oroszokat nem tudják rákényszeríteni, hogy fizessenek, akkor ki fog fizetni? – tette fel a kérdést. Emlékeztetett: nagy a nyomás hazánkon, miután mindenki azon dolgozik, hogy benyomják Magyarországot a háborúba.
Azt akarják, hogy Magyarország adjon fegyvereket, ha kell, katonákat és pénzt is. Én ezt nem akarom, ez a csata tétje
– szögezte le a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogyan tudjuk ellensúlyozni ezt a brüsszeli nyomást, kifejtette: az amerikaiakkal azon dolgoznak, hogy békét tudjunk teremteni, de a háborúellenes aláírásgyűjtés is segít, hogy a miniszterelnök erőt merítsen ebből és kiálljon a magyarok érdeke mellett.
A Tisza-adatbotránnyal kapcsolatban Orbán Viktor közölte: jövő szerdán a kormányülésen az illetékes miniszterek beszámolnak majd a vizsgálat részleteiről, ám egyelőre ennél többet nem tud az ügyről. Azt ugyanakkor tisztázta: a magyar jogrendszer teljesen világos és a magyar fejekben lévő erkölcsi követelmények is világosak.
Ha valaki arra vállalkozik, hogy elkéri az adatait valakinek, felelősséget vállal értük.
Ha ezt nem teszi meg, akkor alkalmatlan rá, hogy gazdálkodjon vele. Most egy adatgazda alkalmatlannak bizonyult rá, hogy megfelelően kezelje ezeket az adatokat. A legtöbb ember nem szereti, ha a neve mellett a telefonszáma, lakcíme, de még a földrajzi helyzete is kiderül – mutatott rá a kormányfő.
Megjegyezte: az adatlopás szálai elvezetnek Ukrajnába, ezek tények, hiszen ukránok fejlesztették, és az adatkezelők között is vannak, akik Ukrajnában vannak.
– Ezeket az adatokat, aki kezelte, egy ukrán embert is megbízott ezzel. Ukrajna egy háborús ország, és politikai vitája is van vele Magyarországnak, miután az ukránoknak érdeke, hogy meggyőzzék a magyarokat, hogy engedjék be őket az unióba, küldjön katonákat és pénzt – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Közölte: egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot beleviszi a háborúba, és nagyobb segítséget fog adni Ukrajnának. Az adatgyűjtési ügy is ebben az összefüggésben értelmezhető meglátása szerint.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy kétfajta gazdaságpolitika versenyez egymással. A baloldali, liberális gazdaságpolitika lényege, hogy adókat emelnek, és olyan dolgokat vesznek el az emberektől, amikről azt gondolják, hogy nem illeti meg őket, példaként említve a 13. havi nyugdíjat.
Ezzel szemben a jobboldal azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél – húzta alá. Kiemelte: a kormány a családokat támogatja a családi adókedvezmény révén is.
A baloldali gazdaságpolitikát képviseli a DK és a Tisza, és van egy nemzeti, jobboldali gazdaságpolitika, ez jellemzi a Fidesz–KDNP-t – hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor a nemzeti konzultációról azt mondta: segít néhány húsba vágó kérdésben tiszta vizet önteni a pohárba. Legyen adóemelés, vagy nem, adóztassák-e a nyugdíjakat, megmaradjanak-e a családtámogatások és a rezsicsökkentés.
A nemzeti konzultáció a józan észen alapuló párbeszédet teremti meg
– fogalmazott.
Mint mondta, az egész jobboldalt az mozgatja, hogy akik gyermeket vállalnak, anyagilag ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. Kiemelte: elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy az édesanyának, aki legalább három gyermeket vállalt, többet nem kell szja-t fizetnie. Ez az intézkedés 250 ezer magyar édesanyát érint. A végén el fogunk oda jutni, hogy van egymillió édesanya, aki nem fizet adót – tette hozzá.
A miniszterelnök megjegyezte: amíg a jobboldalnak a családtámogatások rendszere a lelki hajtóereje, addig a baloldal epét hány ettől, mert ők az egyént tekintik a társadalom alkotórészének, míg a jobboldal a családot.
– A baloldal számára mi csak adóalanyok vagyunk, mi viszont úgy véljük, hogy családok halmazaként kell tekinteni a nemzetre. A családokat mi egységnek tekintjük, és ehhez igazodik az adórendszer is. Azt, hogy az emberek együttélve családot alapítanak, a baloldal nem tudja kezelni, ezért mindig ki fog iktatni mindent, ami családi alapú támogatás – összegzett Orbán Viktor.
