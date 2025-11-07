Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van – videó

A magyar miniszterelnök pár óra múlva a Fehér Házban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. A rádióinterjú fő témái az amerikai-magyar kapcsolatok és a két ország közötti várható megállapodások voltak.

A szövetség

A szövetség igazi értékét a kipróbáltsága adja, minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb, és az amerikai-magyar szövetség ilyen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, a Donald Trump amerikai elnökkel történő washingtoni csúcstalálkozója előtt. A kormányfővel korábban, csütörtök este rögzítették az interjút a washingtoni magyar nagykövetségen.

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon. A remekül működő kapcsolatok megromlottak, amikor visszatértek a globalisták a hatalomba az Egyesült Államokban. Ennek lett vége idén, amikor ismét Donald Trump lépett hivatalba, de a magyar kormányfő szerint az amerikai elnök most sokkal felkészültebb.

Egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó

– jelentette ki Orbán Viktor.

Most van az amerikai-magyar kapcsolatok aranykora

Magyarországon működik 1400 olyan vállalat, amely amerikai tulajdonban van, ezek a cégek mintegy százezer munkahelyet adnak a magyar gazdaságnak és a családoknak kenyeret. Ezek modern technológiákkal rendelkező cégek, nem csak munkahelyet, technológiát is hoznak ide. Idén is százmilliárd forintot meghaladó értékben érkezett amerikai beruházás – mutatott rá a miniszterelnök. Kiemelte:

Ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van, ha valaha volt kedve az amerikaiaknak befektetni Magyarországon, akkor most van.

A kormányfő szerint a béke és a migráció ügyében, valamint a családok védelmét illetően is bajtársias a viszony az Egyesült Államokkal.

Donald Trump a béke embere

– jelentette ki a miniszterelnök.