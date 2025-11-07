A Fehér Ház közös fotóján Orbán és Trump: ez a felvétel magáért beszél

Javában zajlik az amerikai-magyar találkozó, ám eközben beszédes fotót osztott meg közösségi oldalán a Fehér Ház – Orbán Viktor és Donald Trump egymás mellett, mosollyal az arcukon mutatják a nemzetközi, egyezményes jelet: minden rendben.

Egyébként nem csak ez a fotó mutatja, mekkora az egyetértés, az összhang a magyar és az amerikai kormányzat között, ami megalapozza, hogy valóban egy új aranykor jöhet a két ország kapcsolatában. Ugyancsak beszédes volt, hogy míg korábban az ukrán elnök Zelenszkijt szembe ültette magával Trump egy találkozón, addig Orbán Viktor közvetlenül az amerikai elnök mellett kapott helyet a washingtoni munkaebéden – hívta fel a figyelmet az ültetésrend fontosságára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.