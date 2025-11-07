Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezzel nevettette meg Orbán Viktor Donald Trumpot

Orbán-Trump-csúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 20:49
A miniszterelnök kölcsönkérte Donald Trumptól a Fehér Ház szóvivőjét.

Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott Washingtonban a kétoldalú megbeszélések előtt. Az amerikai elnök többször is remek embernek és nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar kollégáját. Egy vicces jelenet is történt az eseményen...

Kölcsönkérhetném őt néhány hónapra?

kérdezte viccelődve Orbán Viktor az amerikai elnöktől, miután Karoline Leavitt fehér házi szóvivő helyretette a helyi baloldali fake news média jelen lévő képviselőit. Donald Trump ezen jót derült, majd közölte a szóvivővel, hogy a magyar miniszterelnök hívja, hogy neki dolgozzon, de ő természetesen arra kérte a hölgyet, hogy inkább maradjon velük.

A Fehér Házban történt vicces jelent itt nézhető vissza:

Donald Trump és Karoline Leavitt egy korábbi felvételen:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
