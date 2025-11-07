Ezzel nevettette meg Orbán Viktor Donald Trumpot

Orbán Viktor és Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott Washingtonban a kétoldalú megbeszélések előtt. Az amerikai elnök többször is remek embernek és nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar kollégáját. Egy vicces jelenet is történt az eseményen...

Kölcsönkérhetném őt néhány hónapra?

– kérdezte viccelődve Orbán Viktor az amerikai elnöktől, miután Karoline Leavitt fehér házi szóvivő helyretette a helyi baloldali fake news média jelen lévő képviselőit. Donald Trump ezen jót derült, majd közölte a szóvivővel, hogy a magyar miniszterelnök hívja, hogy neki dolgozzon, de ő természetesen arra kérte a hölgyet, hogy inkább maradjon velük.

A Fehér Házban történt vicces jelent itt nézhető vissza:

Donald Trump és Karoline Leavitt egy korábbi felvételen: