Orbán Viktor: Január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 14:27 / FRISSÍTÉS: 2025. november 04. 14:42
14. havi nyugdíjvideó
Rendkívüli hírrel jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor.
N.T.
A szerző cikkei

Orbán Viktor: Január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor

Bejegyzéséhez pedig egy videót is megosztott, melyben elmondja, hogy január elsejétől, több lépésben ugyan, de a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök ezt követően arról is beszélt, hogy míg a nemzetközi bankárhálózat szerint a gazdasági támogatásokat "meg kell vágni", Orbán Viktor szerint azonban épp az ellenkezőjét kell tenni: 

Inkább növeli kellene, mert fejlesztő államra van szükség.

A 13. havi nyugdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy szó sem lehet a maximalizálásáról, hiszen, 

Ami megilleti az embereket azt meg kell kapniuk.

A nemzetközi bankárhálózat szerint emellett az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végig vinni, mire Orbán Viktor kijelentette:

Dehogynem! Minél gyorsabban, annál jobb.

A kormányfő teljes videoját itt nézheted meg: 

 

