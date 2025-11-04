Orbán Viktor: Január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Bejegyzéséhez pedig egy videót is megosztott, melyben elmondja, hogy január elsejétől, több lépésben ugyan, de a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök ezt követően arról is beszélt, hogy míg a nemzetközi bankárhálózat szerint a gazdasági támogatásokat "meg kell vágni", Orbán Viktor szerint azonban épp az ellenkezőjét kell tenni:

Inkább növeli kellene, mert fejlesztő államra van szükség.

A 13. havi nyugdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy szó sem lehet a maximalizálásáról, hiszen,

Ami megilleti az embereket azt meg kell kapniuk.

A nemzetközi bankárhálózat szerint emellett az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végig vinni, mire Orbán Viktor kijelentette:

Dehogynem! Minél gyorsabban, annál jobb.

A kormányfő teljes videoját itt nézheted meg: