Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is.