Zsigó Róbert: "Megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 09:26
idősek világnapja13. havi nyugdíjMagyar Péter
A kormány minden eszközzel támogatja a nyugdíjasokat. Zsigó Róbert videóban köszöntötte a szépkorúakat az Idősek világnapján.

Zsigó Róbert legfrissebb Facebook videójában köszöntötte a szépkorúakat az Idősek világnapja alkalmából.

Zsigó Róbert videóban köszöntötte a szépkorúakat az Idősek világnapján. Fotó: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Az idősekhez szólok most, mert ma az ő napjuk van. Isten éltesse őket egészségben, szeretetben, minden másban pedig, ahogy tudunk, a kormánypártok részéről segítünk. Mindet megteszünk azért, hogy az idősek és minden magyar család békében és biztonságban élhessen. Hogy megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést. Hogy megvédjük őket az indokolatlan áremelésektől. Október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas élelmiszerutalvány. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíj kiegészítés

– mondta a politikus.

Zsigó Róbert: ne hagyják magukat átverni!

Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni. Pláne ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalat mögött sértegetőz időseket, gúnyolódik rajta. Ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek a választási győzelemre. És ne hagyják magukat átverni a Tisza Pártól, amely a Brüsszelel leszerződve arra készül, hogyha hatalomra kerül, megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsőként is. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg. Kívánok mindenkinek hosszú, boldog, egészségben eltöltött éveket, békét, biztonságot minden Magyarországon élő idős embernek!

– hangsúlyozta.

 

