Zsigó Róbert: "Megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat!"

Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni. Pláne ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalat mögött sértegetőz időseket, gúnyolódik rajta. Ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek a választási győzelemre. És ne hagyják magukat átverni a Tisza Pártól, amely a Brüsszelel leszerződve arra készül, hogyha hatalomra kerül, megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsőként is. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg. Kívánok mindenkinek hosszú, boldog, egészségben eltöltött éveket, békét, biztonságot minden Magyarországon élő idős embernek!