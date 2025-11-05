"Búcsúzunk!" - Jenei Imre emléke előtt tisztelgett Orbán Viktor

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 88 éves korában meghalt Jenei Imre korábbi szövetségi kapitány, aki a magyar és a román válogatottat is vezette. A kiváló szakember szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el. Az emléke előtt most Orbán Viktor miniszterelnök is tisztelgett.

Jenei Imre emléke előtt tisztelgett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Isten nyugosztalja Jenei Imrét, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.