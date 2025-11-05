Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
"Búcsúzunk!" - Jenei Imre emléke előtt tisztelgett Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:26
Jenei Imre 88 éves korában hunyt el. Az emléke előtt most Orbán Viktor is tisztelgett.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 88 éves korában meghalt Jenei Imre korábbi szövetségi kapitány, aki a magyar és a román válogatottat is vezette. A kiváló szakember szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el. Az emléke előtt most Orbán Viktor miniszterelnök is tisztelgett.

Jenei Imre emléke előtt tisztelgett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Így tisztelgett Orbán Viktor Jenei Imre emléke előtt

Isten nyugosztalja Jenei Imrét, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

 

