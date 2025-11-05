"Búcsúzunk!" - Jenei Imre emléke előtt tisztelgett Orbán Viktor

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 88 éves korában meghalt Jenei Imre korábbi szövetségi kapitány, aki a magyar és a román válogatottat is vezette. A kiváló szakember szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el. Az emléke előtt most Orbán Viktor miniszterelnök is tisztelgett.
Isten nyugosztalja Jenei Imrét, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát!
- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.