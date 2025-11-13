Így reagált Orbán Viktor Varga Barnabás góljára – videó

Mint ismeretes, a magyar válogatott csütörtök este Örményországban lépett fel labdarúgó világbajnoki-selejtezőn. Elképesztően nagy volt a tét, végül a magyar válogatottnak sikerült megőriznie előnyét, és 1-0-ra győzött.

Ehhez pedig úgy sikerülhetett, hogy az első helyzetét rögtön gólra váltotta a magyar válogatott, miután a 33. percben Szoboszlai balról, az oldavonal közeléből ívelte középre a labdát, amit Varga tíz méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-1). A gól után újabb szép támadást vezettünk, melynek végén Schäfer pöccintését védte a kapus.

Erről a csodás pillanatról pedig még Orbán Viktor is megemlékezett a Facebook-oldalán, viccesen azt írva a videójához:

Varga Barnabás a legjobb fej!

Az elképesztő pillanatot itt meg is nézheted:

A miniszterelnök a szurkolás hevében pedig még egy fotót is megosztott, amelyhez azt írt: