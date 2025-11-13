Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Így reagált Orbán Viktor Varga Barnabás góljára – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 21:06
Varga Barnabásvideómagyar válogatott
A magyar válogatottnak sikerült megőriznie előnyét.
N.T.
A szerző cikkei

Mint ismeretes, a magyar válogatott csütörtök este Örményországban lépett fel labdarúgó világbajnoki-selejtezőn.  Elképesztően nagy volt a tét, végül a magyar válogatottnak sikerült megőriznie előnyét, és 1-0-ra győzött.

Ehhez pedig úgy sikerülhetett, hogy az első helyzetét rögtön gólra váltotta a magyar válogatott, miután a 33. percben Szoboszlai balról, az oldavonal közeléből ívelte középre a labdát, amit Varga tíz méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-1). A gól után újabb szép támadást vezettünk, melynek végén Schäfer pöccintését védte a kapus.

Erről a csodás pillanatról pedig még Orbán Viktor is megemlékezett a Facebook-oldalán, viccesen azt írva a videójához:

Varga Barnabás a legjobb fej!

Az elképesztő pillanatot itt meg is nézheted:

A miniszterelnök a szurkolás hevében pedig még egy fotót is megosztott, amelyhez azt írt:

A füredi B-középpel kiszurkoltuk!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
