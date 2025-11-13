Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
"Ha így játszunk Írország ellen..." - Marco Rossi elvitte a balhét a győzelem után

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 20:50
magyar válogatottvb-selejtező
Hozta a papírformát a magyar labdarúgó-válogatott Örményországban. Marco Rossi ennek ellenére önkritikusan értékelt.

Küzdelmes mérkőzésen Varga Barnabás fejesgóljának köszönhetően 1-0-ra nyert a magyar válogatott a csütörtöki vb-selejtezőn Örményországban, ezzel megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét az F csoportban. Ennek ellenére Marco Rossi nem volt teljesen elégedett csapatával.

Marco Rossi szerint a Jerevánban mutatott játék kevés lesz az írek ellen
Marco Rossi szerint a Jerevánban mutatott játék kevés lesz az írek ellen Fotó: MTI

Marco Rossi önmagát hibáztatja

Nem tudom mi történt a második félidőben a csapattal. Ha meg tudtuk volna őrizni az első játékrészben mutatott hozzáállást és intenzitást, akkor könnyebb győzelem lett volna, de nem így történt. Előfordult, hogy nem voltunk eléggé összeszedettek, és az ellenfél a védelem mögé tudott kerülni. Ez az én hibám volt, mivel a szünetben nem hívtam fel erre eléggé a figyelmet, így a fő felelősség az enyém. De voltak egyéni hibák is, amik akár döntetlenhez is vezethettek volna. Ha így játsszunk Írország ellen, mint a második félidőben, akkor még a döntetlen is meglepetés lesz.

– mondta az M4 Sportnak a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott vasárnap 15:00-kor (tv:M4 Sport) Írországot fogadja a Puskás Arénában, de amennyiben Portugália nyerni tud az írek ellen, akkor már matematikailag is biztossá válik Magyarország második helye a csoportban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
