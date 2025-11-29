Orbán Viktor: Ez már Nyíregyháza! - Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, november 29-én, szombaton Nyíregyháza ad otthont a második Háborúellenes Gyűlésnek. Orbán Viktor korábban arról adott tájékoztatást, hogy Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vezetett az útja.

Orbán Viktor beszédet fog mondani a Háborúellenes Gyűlésen Nyíregházán Fotó: -

A Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlésének második rendezvénye Nyíregyházán történik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszédet fog mondani. A rendezvény 11 órakor kezdődik, és online és a Hír TV-n is élőben követhető. A gyűlés célja, hogy a békeszerető polgárok személyesen kapcsolódjanak a hazájukért tenni akarók számára, és együtt mondják nemet a háborúra. Az esemény ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.

Erről tett ki egy videós beharangozót Orbán Viktor miniszterelnök, amivel betekintést engedett a kulisszák mögé.

Íme Orbán Viktor bejegyzése