Orbán Viktor: Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 07:50
energiaszektorMoszkva
Orbán Viktor megszólalt a Háborúellenes gyűlés előtt. Orbán Viktor fáradhatatlanul dolgozik.
Bors
A szerző cikkei

"Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út" - írta meg szombat reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

orbán viktor
Orbán Viktor Moszkvából utazott egyenesen Nyíregyházára / Fotó: Orbán Viktor Facebook

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk

- tette hozzá a miniszterelnök.

Egyrészt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek

- emelte ki.

A második feladatunk, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsuk a magyar családok és vállalatok számára az energiát. Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában

- zárta a bejelentését Orbán Viktor.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
