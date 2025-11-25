Nagy meglepetés érte Orbán Viktort Zalában - Videó

Orbán Viktor Zalaegerszegre, a Flextronics gyárátadóra tart, ami egy 35 milliárd forintos beruházás és 210 új munkahelyet jelent. Csakhogy útközben váratlan telefonhívást kapott.
Zalában álltak meg kávézni Lázár Jánossal, amiről a benzinkút tulajdonosa, Zoli bácsi is értesült. Zoli bácsi telefonon el is érte Orbán Viktort, egyúttal állta is a kávéját.
Zoli bácsi nem aprózza el
- jegyezte meg a miniszterelnök, a tulajdonos ugyanis a pultostól értesült arról, hogy ki tért be az üzletbe, és nem is tétlenkedett ezután.
