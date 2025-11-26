Orbán Viktor nagy kérdést tett fel, majd megmutatta a választ

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett ki a közösségi oldalára, amiben egyebek között egy titokzatos bőrönd is feltűnik.
Mi van a bőröndben?
– tette fel a poszt szövegénél a kérdést Orbán Viktor, aki utána meg is mutatta a bőrönd tartalmát a videójában:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.