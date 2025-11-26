Orbán Viktor nagy kérdést tett fel, majd megmutatta a választ

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett ki a közösségi oldalára, amiben egyebek között egy titokzatos bőrönd is feltűnik.

Mi van a bőröndben?

– tette fel a poszt szövegénél a kérdést Orbán Viktor, aki utána meg is mutatta a bőrönd tartalmát a videójában: