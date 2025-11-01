Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 12:48 / FRISSÍTÉS: 2025. november 01. 12:50
Donald TuskMagyarországtámadás
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a Facebook-oldalán.
Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően kifejtette, hogy mindezt azért teszi, mert otthon nagy bajban van

Azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette.
Most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú.

- fogalmaz a kormányfő. 

A témával kapcsolatban Orbán Viktor végezetül kijelentette:

A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön.

 

