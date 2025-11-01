Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 10:23
Orbán Viktor megosztott egy rövid videós részletet a péntek reggeli, rádiós interjújából, amelyben a 14. havi nyugdíj fontosságáról beszél.
Mint ismeretes, a beszélgetés során Orbán Viktor emlékeztette, hogy 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét, és elvették a 13. havi nyugdíjat. A kormánypártok kötöttek egy szövetséget a nyugdíjasokkal, ami arról szól, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, és Orbán Viktor a miniszterelnök, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből. Amennyit tudnak, emelnek, és visszaadják a 13. havi nyugdíjat.

Vért izzadtak, de a 13. havi nyugdíjat vissza tudták adni, és szükséges a 14. havi is 

- mondta a miniszterelnök. A beszélgetés során hozzátette: az a kérdés, hány lépésben tudjuk ezt bevezetni. A pontos forgatókönyvön még dolgoznak a szakemberek.

A kormányfő kiemelte: a nyugdíjrendszeren belül ugyanakkor nem szeretne változásokat, mert minden jó ötlet, morálisan is helyes belső változtatás a nyugdíjrendszeren belül legalább annyi, de inkább több igazságtalanságot termel, mint amennyit orvosolna.

Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség. És meg is fogjuk csinálni

- írta a kiemelt videójához Orbán Viktor. 


 

