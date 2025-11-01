Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség

Mint ismeretes, a beszélgetés során Orbán Viktor emlékeztette, hogy 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét, és elvették a 13. havi nyugdíjat. A kormánypártok kötöttek egy szövetséget a nyugdíjasokkal, ami arról szól, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, és Orbán Viktor a miniszterelnök, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből. Amennyit tudnak, emelnek, és visszaadják a 13. havi nyugdíjat.
Vért izzadtak, de a 13. havi nyugdíjat vissza tudták adni, és szükséges a 14. havi is
- mondta a miniszterelnök. A beszélgetés során hozzátette: az a kérdés, hány lépésben tudjuk ezt bevezetni. A pontos forgatókönyvön még dolgoznak a szakemberek.
A kormányfő kiemelte: a nyugdíjrendszeren belül ugyanakkor nem szeretne változásokat, mert minden jó ötlet, morálisan is helyes belső változtatás a nyugdíjrendszeren belül legalább annyi, de inkább több igazságtalanságot termel, mint amennyit orvosolna.
Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség. És meg is fogjuk csinálni
- írta a kiemelt videójához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.