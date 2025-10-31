Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újabb leleplező videó: Tisza-adó, nyugdíjadó és háború vár ránk Magyar Péterékkel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 14:10
Noha hivatalosan nem hirdettek programot, el-elszólták magukat a Tiszások, mire készültek. Semmi jóra.

Újabb videóval jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor, melyben ismét megmutatta, mire számíthatunk, ha Magyar Péter és a Tisza Párt kerül hatalomra. Összegezve: semmi jóra. A Tisza gyakorlatilag minden eredményt, amit a jelenlegi kormány elért, kihajítana az ablakon. Míg a kormány Európában egyedülálló adócsökkentési reformokat hajt végre, addig Magyar Péterék Tisza-adóval készülnek. Amíg a Fidesz a 13. havi nyugdíj mellett immár a 14. havi bevezetésén dolgozik, addig a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat, növelné a nyugdíjasok terheit. Amíg a kormány a kezdetektől fogva a béke pártján áll, addig a Tisza Párt, Brüsszel bábjaként a háborút pártolja. Ez a tavaszi választások tétje. A helyzet egyértelműbb, mint bármikor.

