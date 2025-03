Ősszel még bátran nyilatkozott Ukrajna EU-csatlakozásáról Magyar Péter

A Tisza szeptember 19-én megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólított fel. Magyar Péter tehát hűen teljesíti, amit Manfred Weberék elvárnak tőle.

Állva tapsolta Magyar Péter a bizottsági elnök háborúpárti szónoklatát

Emlékezetes volt az is, amikor 2024. október 9-én Magyar Péter lelkesen tapsolt Ursula von der Leyen EP előtt elmondott beszéde után. A Tisza Párt elnöke a tavalyi választási kampányban még kikérte magának, hogy Brüsszel „alázatos szolgája” lenne, azóta nagyot fordult a világ. Amint arról Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar EP-képviselő elleni mentelmi eljárást Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte, miután a Tisza Párt elnökének júniusi „diszkóbotránya” után felmerült a lopás gyanúja. Magyar Péter mentelmi joga és személyes szabadsága ettől kezdve az Európai Parlament, azon belül is az Európai Néppárt kezében van.

De visszatérve az ominózus európai parlamenti eseményhez, miután Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a soros magyar elnöksége programját, a néppárti Ursula von der Leyen kapott szó. Az Európai Bizottság elnöke – sokszor nem a szakpolitikai kérdésekre reagálva – éles politikai kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, valamint bejelentette, hogy tovább kell folytatni Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását. Ursula von der Leyen kijelentette: „csak egy út van az igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását, katonai, pénzügyi és politikai támogatással”.

Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.

Ovációval fogadták Donald Tusk beszédét

A Tisza Párt képviselői láthatóan teljes átéléssel igyekeznek bizonyítani elkötelezettségüket a néppárthoz, hiszen nemcsak a bizottsági elnök hazánk elleni kirohanásokkal tarkított októberi beszédét fogadták lelkes ovációval, de szintén állva tapsoltak Donald Tusknak, a háborús eszkaláció fő szószólójának. A lengyel kormányfő évek óta Manfred Weberék egyik bizalmi embere, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került – emlékeztetett korábban Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője a Facebook-bejegyzésében kiemelte, a Tusk-kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban.

A liberális fősodor által is megtapsolt lengyel kabinet teljesen leválna a keleti gázszállítmányokról, totálisan figyelmen kívül hagyva, hogy a részleges leválás már eddig is mekkora energiaár-emelkedést és inflációt okozott. A szankcióknak nem nagyon volt náluk nagyobb lobbistája. Egy tisztviselőjük szerint azokat, akik felrobbantották az olcsóbb gázt biztosító Északi Áramlatot, nem letartóztatni, hanem kitüntetni kellene. A külügyminiszterük köszönetet is mondott. Tusk úgy erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát, hogy nem ad választ arra, ez milyen biztonsági kockázatokkal járna, s hogy a tagsággal mennyi támogatástól esnének el a kelet-európai állampolgárok, azon belül is a lengyel és magyar gazdák – fejtette ki Dömötör Csaba.