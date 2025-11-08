Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
"Remek vezető" - Így nyilatkozott Donald Trump Orbán Viktorról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 12:37
Orbán-Trump-csúcsDonald Trump
A Fehér Ház oldalán dicsérte Orbán Viktort Donald Trump.

Orbán Viktor a Fehér Házban járt és Donald Trumppal tárgyalt. Az amerikai elnök nagyon jó véleménnyel van a magyar miniszterelnökről, a Fehér Ház oldalára is felkerült egy videó, amiben dicséri őt.

orbán viktor, donald trump, AFP
Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Megtiszteltetés, hogy itt lehet egy barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy különleges ember, és egy remek vezető

– olvasható Donald Trump véleménye Orbán Viktorról az alább megtekinthető videónál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
