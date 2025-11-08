"Remek vezető" - Így nyilatkozott Donald Trump Orbán Viktorról

Orbán Viktor a Fehér Házban járt és Donald Trumppal tárgyalt. Az amerikai elnök nagyon jó véleménnyel van a magyar miniszterelnökről, a Fehér Ház oldalára is felkerült egy videó, amiben dicséri őt.

Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Megtiszteltetés, hogy itt lehet egy barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy különleges ember, és egy remek vezető

– olvasható Donald Trump véleménye Orbán Viktorról az alább megtekinthető videónál.