"Remek vezető" - Így nyilatkozott Donald Trump Orbán Viktorról

Orbán Viktor a Fehér Házban járt és Donald Trumppal tárgyalt. Az amerikai elnök nagyon jó véleménnyel van a magyar miniszterelnökről, a Fehér Ház oldalára is felkerült egy videó, amiben dicséri őt.
Megtiszteltetés, hogy itt lehet egy barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy különleges ember, és egy remek vezető
– olvasható Donald Trump véleménye Orbán Viktorról az alább megtekinthető videónál.
