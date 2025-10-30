Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kiderült, Orbán Viktor és Donald Trump ekkor fog találkozni

Washington
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 09:17
Hivatalosan is kiderült mikor fog a két vezető ismét találkozni. A béke két harcosa mindent megtesz, hogy véget vessen a háborús konfliktusnak.
Bors
November 7-én találkozik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel - mondta el Gulyás Gergely  miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón. A rendkívüli időpontban megtartott Kormányinfóról ebben a cikkben írtunk részletesebben. 

Orbán Viktor, Donald Trump
Fotó: AFP

Már több részletet is tudni lehet, hogy miről fog beszélni Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozó helyszíne Washington, a Fehér Ház lesz. A megbeszélés után nyilvános sajtótájékoztató várható.

A tárgyalás eredményeképpen

  • energetikai,
  • hadiipari,
  • gazdasági
  • és pénzügyi megállapodásokról is döntések születhetnek.

Emellett kiemelt téma lesz az ukrajnai háború lezárása és a Budapesti Békecsúcs megszervezésének folytatása is.

Orbán Viktor korábban arról beszélt: Donald Trump szerinte hibát követett el az orosz energiavállalatok friss szankcionálásávál, azt mondta, erre is megpróbál majd rávilágítani az elnökkel való találkozó során.

