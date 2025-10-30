Kiderült, Orbán Viktor és Donald Trump ekkor fog találkozni

November 7-én találkozik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel - mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón. A rendkívüli időpontban megtartott Kormányinfóról ebben a cikkben írtunk részletesebben.
Már több részletet is tudni lehet, hogy miről fog beszélni Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozó helyszíne Washington, a Fehér Ház lesz. A megbeszélés után nyilvános sajtótájékoztató várható.
Emellett kiemelt téma lesz az ukrajnai háború lezárása és a Budapesti Békecsúcs megszervezésének folytatása is.
Orbán Viktor korábban arról beszélt: Donald Trump szerinte hibát követett el az orosz energiavállalatok friss szankcionálásávál, azt mondta, erre is megpróbál majd rávilágítani az elnökkel való találkozó során.
