Erre senki sem számított: kiderült, hol lakik majd Orbán Viktor Washingtonban – videó

Mint ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan Washingtonba látogat, ahol Donald Trump fogja fogadni. Legfrissebb sajtóinformációk szerint az amerikai elnök egy igazán előkelő helyen, a Blair House-ban kínál majd szállást a magyar kormányfőnek.

A Blair House (Blair House, the President’s Guest House) Washington DC-ben, a Fehér Ház közvetlen közelében hivatalos állami vendégházként működik. Az Egyesült Államok kormánya az országba látogató államfők, miniszterelnökök és más magas rangú küldöttségek elszállásolására használja - írja az Origo a Blikk cikke nyomán.

A cikkben kiemelik, hogy a Blair House-ba való meghívás az amerikai kormány barátságának és tiszteletének kiemelkedő jele.

Az épületet gyakran „a világ legexkluzívabb szállodájaként” is emlegetik. Beiktatását megelőzően jellemzően a jövendőbeli elnök is itt tölt el néhány napot, mielőtt áttenné székhelyét a Fehér Házba.

Orbán Viktor komoly névsorhoz csatlakozik

A Blair House az elnöki vendégházként való hasznosítása óta talán e szálloda vendégkönyve a legimpozánsabb a világon.

Ezzel pedig nehéz lenne vitatkozni, ugyanis mások mellett itt megszállt Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Nyikita Hruscsov, Mihail Gorbacsov, Helmut Kohl, Nelson Mandela, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, II. Erzsébet királynő, Angela Merkel, François Mitterrand, Vlagyimir Putyin, Hoszni Mubarak, Borisz Jelcin, Vacláv Havel és még számos vezető és uralkodói család a világ minden tájáról.

A jelent nézve pedig, Trump elnök 2025. januári beiktatása óta olyan személyek lettek elszállásolva a Blair House-ban, mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszerelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Hamarosan pedig ehhez az előkelő névsorhoz fog csatlakozni Orbán Viktor is.