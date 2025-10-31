Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 17:44
találkozóminiszterelnökDonald Trump
Nagy bejelentést tett a miniszterelnök. Hamarosan fontos tárgyalásra kerül sor.
Bors
A szerző cikkei

"Egy magyar napot csinálunk Washingtonban!" - mondta el a péntek reggeli interjúban Orbán Viktor, aki nemrég a közösségi oldalán erősítette meg a jövő heti találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezt írta Orbán Viktor

Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is

- árulta el a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy videót is megosztott. 

 

 

