"Egy magyar napot csinálunk Washingtonban!" - mondta el a péntek reggeli interjúban Orbán Viktor, aki nemrég a közösségi oldalán erősítette meg a jövő heti találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezt írta Orbán Viktor

Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is

- árulta el a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy videót is megosztott.