Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában

"Egy magyar napot csinálunk Washingtonban!" - mondta el a péntek reggeli interjúban Orbán Viktor, aki nemrég a közösségi oldalán erősítette meg a jövő heti találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel.
Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is
- árulta el a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy videót is megosztott.
