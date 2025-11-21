Orbán Viktor: Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott egy videót a közösségi oldalán, amiben a magyar futball jövőjéről, az új generációról, az utánpótlásról beszél.
Új generáció, új álmok. Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
