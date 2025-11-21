Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 19:17
fociutánpótlás
Orbán Viktor az új generációról beszélt.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott egy videót a közösségi oldalán, amiben a magyar futball jövőjéről, az új generációról, az utánpótlásról beszél.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Új generáció, új álmok. Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
