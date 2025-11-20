Orbán Viktor sms-t váltott Marco Rossival, ez volt az üzenet

A magyar labdarúgásról beszélgetett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője és Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora.
Én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen, a föld alá, ilyet még nem láttam. Nyugodtan tekinthetjük egy olyan eseménynek ezt, ami annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni, amit gondolnak. Ezért írtam ki, hogy "Van-e élet a halál után?", és szerintem a fél ország is meghalt
- kezdte az Írország ellen a 96. percben elbukott vb-selejtezővel kapcsolatban a kormányfő.
Bognár György és Hajdú B. István kiemelte, az igazság az, hogy nem velünk történik mindig ez. Az M4 Sport kommentátora emlékeztetett, Marco Rossi irányítása alatt kilenc olyan mérkőzés volt, amikor a magyar válogatott sorsa az utolsó pillanatban megváltozott. Ebből hat alkalommal mi jöttünk ki jól, háromszor nem - érdekesség, hogy valamennyiszer az írek ellen.
Orbán Viktor hozzátette, azért fájt viszont ez most jobban a többinél, mert a magyar csapat jobb volt az ellenfelénél.
Az az érzésünk volt, hogy ez a meccs megvan, csak nem kell elszúrni. Nem arról van szó, hogy egy jobb csapattal szemben nem bírjuk ki a végéig a nyomást
- fogalmazott a kormányfő, akinek a végjátékon kívül a legfájóbb pont az összehozott büntetőrúgás volt.
Bognár György szerint nem a 96. percben történteknél volt a gond, ő a mérkőzés egészében látta a hibát. A Paks edzőjének meggyőződése, hogy a magyar válogatott rossz felfogásban játszott 2-1-es vezetésnél, mert egy harmadik gól döntötte volna el a mérkőzést, de meglátása szerint Szoboszlai Dominikék ezt nem provokálták.
Orbán Viktor elmondta, egy ilyen drámai vereség után a futball szövetség vezetőinek az élre kell állni, és ha már kikeseregték magukat, a jövő héten már elvárható, hogy kezdjenek foglalkozni azzal, hogyan lesz a következő négy év a következő világbajnokságig.
Szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem jó szakember
- mondta a Paks vezetőedzője, aki hagyná tovább dolgozni az olasz szakembert a nemzeti csapat élén.
A kormányfő elárulta, a mérkőzés óta sms-t váltott Marco Rossival, az üzenet pedig egymás biztatása volt.
Magánjellegű volt. Az én helyzetem speciális, nekem az a dolgom miniszterelnökként, hogy segítsek, nem tudok eldönteni semmit. Ha el tudnék dönteni, akkor sem akarnék, nem volna helyes. Az én dolgom az, hogy a sportot általában a kormányzat segítse a maga döntéseivel. De hogy a futball világán belül milyen döntés születik, attól távol kell magunkat tartani, mint a tűztől
- mondta Orbán Viktor, aki ebből kifolyólag sem szeretne olyat megfogalmazni, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány menjen vagy maradjon. A kormányfő szerint meg kell találni, milyen esélyt ad Magyarországnak az, hogy elveszítette ezt a vb-selejtezőt.
Ha nyertünk volna, azt az esélyt kaptuk volna, hogy megyünk a pótselejtezőre, és esetleg ki is jutunk. Ez most nincs, most veszítettünk, egyfelől éveket, de kaptunk esélyt arra, hogy most alaposan végiggondoljunk mindent. Ha van a kluboknak, szövetségnek, bárkinek kedve, motívuma, ingerenciája, hogy most gondoljunk végig mindent, ami a magyar futball környékén van, akkor most erre van időnk. Erről lehet értelmesen, nyugodtan beszélni
- fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor az akadémiai rendszerrel kapcsolatban elmondta, szerinte egy normálisan felépített futballrendszerben nem kellenének akadémiák.
Ott vannak klubok, és a klubok, ha akarják, hívhatják az utánpótlás rendszereiket akadémiának, de ahhoz senkinek semmi köze, az a klubnak a dolga. Magyarország miért vannak akadémiák? Mert az első osztályú klubok nem tudnak működtetni akadémiákat és megfelelő minőségű utánpótlásrendszert, mert nincs hozzá pénzük, tőkeszegények a klubok
- mondta a kormányfő. Kiemelte, ahol a kormányzatnak van dolga, az a gyerekek világa, és az utánpótlás, nem a profi futball.
Ha Magyarország az állam nem vállal szerepet az utánpótlásban, annyi pénzt nagyon nehezen tud összehozni egy klubtulajdonos, hogy egyébként ne csak a profi csapatot, hanem amellett még egy komplett és drága utánpótlás rendszert is működtetni tudjon, ez a problémánk
- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint több gazdag ember kell, akit "becsalunk" a futballba, és a cégeket is érdekeltté kell tenni abban, hogy vagy tulajdonosként vagy hirdetőként jelenjenek meg.
A kormányfő ismertette, hogy a szakmai vezetés részéről Szalai Ádám, egykori válogatott focista leül minden akadémiai vezetővel az év elején, és megkérdezi, hogy mit várhat tőlük. Éppen azért, mert egészen más a feladata egy ferencvárosinak, mint egy kisvárdainak. Megegyeznek egymással, és ezután kapják meg a támogatás nagy részét. Aztán év végén megnézik, a vállaltakat ki és hogyan teljesítette.
Az én reményem az, hogy 10 év múlva erre már nem lesz szükség. Visszatérhetünk oda, ahol mi nőttünk föl. Van egy utánpótlás rendszere egy klubnak, van tulajdonosa, lehetőleg van pénze, amiből működteti a profi részleget, és van pénze az utánpótlásra
- tette hozzá Orbán Viktor.
Bognár György szerint ehhez van elég szakember Magyarországon, az edzőképzés ugyanis jól működik. Úgy véli viszont, a fiatal szakembereknek rutinos edzők mellett kellene tapasztalatot gyűjteniük.
Hajdú B. István rákérdezett a Paks vezetőedzőjénél arra is, szeretne-e valaha szövetségi kapitány lenni.
Én nem vagyok rá alkalmas. Szakmailag igen, nekem ez kiváló feladat lenne. Az, hogy én összerakjak egy csapatot, milyen futball legyen, hogy tudjunk ezzel előre menni. De azt gondolom, hogy én emberileg nem vagyok alkalmas. Én nem akarok megfelelni mindenkinek
- fogalmazott Bognár György.
Én nagyon hamar összevesznék sok emberrel, ez szerintem nem lenne jó senkinek
- tette hozzá.
Orbán Viktor miniszterelnök a klubfutballal és az európai kupasorozatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott:
Szerintem itt egy nagy disznóság történt az 1990-es évektől kezdve, mert mindenfajta finom szabályokkal végül csak úgy alakították az európai futballkupák rendszerét, hogy a nyugatiakhoz megy minden lóvé. Gyakorlatilag a mi régiónkat levágták. Mert nemcsak Magyarország nincs ott, a többiek sincsenek ott, nem mi csináljuk rosszul.
A kormányfő hozzátette, a Bajnokok Ligájában kellene egy magyar csapatnak lennie, de úgy véli, a nyugati pénzvilág ellenünk van.
Hajdú B. István felvetette, mennyit segíthet a magyar focin, hogy Szoboszlai Dominik személyében van egy olyan játékosunk, akit a világfutball most jegyez.
Ez mindenképpen jó a magyar futballnak, ráadásul Kerkez is benne van ebben a csapatban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ legjobb csapata a Liverpool, és ott egy stabil kezdőjátékos és jó teljesítményt nyújt a Szoboszlai, jó képességű játékos nagyon. Én azt gondolom, ez mindenképpen emeli a magyar futball színvonalát ő egyszemélyben is
- mondta Bognár György. A Paks vezetőedzője Varga Barnabásról is ejtett pár szót, és azt mondta, szintén bármelyik válogatottban megállná a helyét a posztján.
Orbán Viktor a magyarszabállyal kapcsolatban elmondta, amögött az akadémiai szabályozás megváltozása áll. Az MLSZ döntés valójában csak a következő évre vonatkozik.
Az akadémiai rendszerben hoztunk egy olyan döntést, nem a felnőtt csapatokra vonatkozóan, mert ahhoz nekünk semmi közünk. Az akadémiákra mondtuk azt, hogy azok a klubok, akik akadémiákat működtetnek, és az államtól kapnak erre forrást, és nem képesek legalább öt magyar játékost a pályán tartani, azok menjenek innen, ne legyenek részei az akadémiai rendszernek
- mondta a kormányfő.
Ez a magyarszabály. Nos, a fiatalszabály, azt én nem szeretem. Azt én nem is értem. Az MLSZ erőlteti ezt a fiatalszabályt, én ezzel sosem értettem egyet. Mi másképpen csináljuk, ahogy említettem
- tette hozzá Orbán Viktor.
Hajdú B. István felvetésére Orbán Viktor elmondta, ő nem akarja megoldani a Paks vezetőedzője és a Fradi elnök közötti üzengetéseket, sőt, a Kubatov Gábor és az MLSZ elnök Csányi Sándor közötti "csörtéket" sem.
Részben, hogy jövök én ehhez, részben meg, mert nem felülről kell kikényszeríteni az ilyen dolgokat. Nyugvópontra juttatni ügyeket akkor lehet, ha a felek nyugvópontra juttatják. Ha parancsra teszik, csak idő kérdése, és kezdik előlről. De pont az ellenkező irányba akarok beszélni. Nem olyan nagy baj ez!
- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a futball szenvedély, és ez belefér.
Bognár György ezzel kapcsolatban tisztába tette, hogy bár a szócsatából kiindulva az emberek azt hiszik, hogy ő gyűlöli a Ferencvárost, erről szó sincs.
Én a Ferencvárosnak, amikor nemzetközi meccset játszik, ugyanúgy szurkolok, mint a magyar válogatottnak
- mondta a Paks vezetőedzője.
