Orbán Viktor sms-t váltott Marco Rossival, ez volt az üzenet

A magyar labdarúgásról beszélgetett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője és Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora.

A magyar–ír meccs végjátéka

Én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen, a föld alá, ilyet még nem láttam. Nyugodtan tekinthetjük egy olyan eseménynek ezt, ami annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni, amit gondolnak. Ezért írtam ki, hogy "Van-e élet a halál után?", és szerintem a fél ország is meghalt

- kezdte az Írország ellen a 96. percben elbukott vb-selejtezővel kapcsolatban a kormányfő.

Bognár György és Hajdú B. István kiemelte, az igazság az, hogy nem velünk történik mindig ez. Az M4 Sport kommentátora emlékeztetett, Marco Rossi irányítása alatt kilenc olyan mérkőzés volt, amikor a magyar válogatott sorsa az utolsó pillanatban megváltozott. Ebből hat alkalommal mi jöttünk ki jól, háromszor nem - érdekesség, hogy valamennyiszer az írek ellen.

Orbán Viktor hozzátette, azért fájt viszont ez most jobban a többinél, mert a magyar csapat jobb volt az ellenfelénél.

Az az érzésünk volt, hogy ez a meccs megvan, csak nem kell elszúrni. Nem arról van szó, hogy egy jobb csapattal szemben nem bírjuk ki a végéig a nyomást

- fogalmazott a kormányfő, akinek a végjátékon kívül a legfájóbb pont az összehozott büntetőrúgás volt.

Bognár György szerint nem a 96. percben történteknél volt a gond, ő a mérkőzés egészében látta a hibát. A Paks edzőjének meggyőződése, hogy a magyar válogatott rossz felfogásban játszott 2-1-es vezetésnél, mert egy harmadik gól döntötte volna el a mérkőzést, de meglátása szerint Szoboszlai Dominikék ezt nem provokálták.

Orbán Viktor sms-t váltott Marco Rossival

Orbán Viktor elmondta, egy ilyen drámai vereség után a futball szövetség vezetőinek az élre kell állni, és ha már kikeseregték magukat, a jövő héten már elvárható, hogy kezdjenek foglalkozni azzal, hogyan lesz a következő négy év a következő világbajnokságig.

Szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem jó szakember

- mondta a Paks vezetőedzője, aki hagyná tovább dolgozni az olasz szakembert a nemzeti csapat élén.