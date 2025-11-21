Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Nem adjuk Brüsszelnek a magyarok pénzét

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 08:23
A magyarok pénze a magyaroké. Határozott kijelentést tette Orbán Viktor.
A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának volt a vendége péntek reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszélgetés során elmondta, már megírta a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki a héten 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól, amit aztán Ukrajnába küldene. A miniszterelnök szerint bebizonyosodott, hogy zsákutca Brüsszel Ukrajna-politikája. Szerinte ebből minél előbb vissza kell fordulni.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor határozott kijelentést tett

Az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurót akar összekalapozni. A magyarok pénze azonban a magyaroké... Ácsi! Ezt megírtam a levelemben is


- emelte ki a miniszterelnök, aki nemrég a közösségi oldalán is megerősítette ezt a kijelentést.

Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.

 

