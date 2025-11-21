Orbán Viktor: Nem adjuk Brüsszelnek a magyarok pénzét

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának volt a vendége péntek reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszélgetés során elmondta, már megírta a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki a héten 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól, amit aztán Ukrajnába küldene. A miniszterelnök szerint bebizonyosodott, hogy zsákutca Brüsszel Ukrajna-politikája. Szerinte ebből minél előbb vissza kell fordulni.

Orbán Viktor határozott kijelentést tett

Az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurót akar összekalapozni. A magyarok pénze azonban a magyaroké... Ácsi! Ezt megírtam a levelemben is



- emelte ki a miniszterelnök, aki nemrég a közösségi oldalán is megerősítette ezt a kijelentést.

