"Amerikába jöttem" - Betekintést engedett az amerikai útjába Orbán Viktor

Hamarosan Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni Orbán Viktor Washingtonban. A miniszterelnök a minap indult el útnak, ma reggel pedig már az Amerikai Egyesült Államokból adott interjút a Kossuth rádiónak.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Friss videót osztott meg Orbán Viktor

Amerikába jöttem

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott arról, hogyan érkezett meg Washingtonba.