"Amerikába jöttem" - Betekintést engedett az amerikai útjába Orbán Viktor

Hamarosan Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni Orbán Viktor Washingtonban. A miniszterelnök a minap indult el útnak, ma reggel pedig már az Amerikai Egyesült Államokból adott interjút a Kossuth rádiónak.
Amerikába jöttem
- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott arról, hogyan érkezett meg Washingtonba.
