"Amerikába jöttem" - Betekintést engedett az amerikai útjába Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:26
Donald TrumpOrbán Viktor
Friss videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor hamarosan Donald Trumppal fog tárgyalni.
Bors
Hamarosan Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni Orbán Viktor Washingtonban. A miniszterelnök a minap indult el útnak, ma reggel pedig már az Amerikai Egyesült Államokból adott interjút a Kossuth rádiónak.

ORBÁN Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Friss videót osztott meg Orbán Viktor

Amerikába jöttem

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt egy videót is megosztott arról, hogyan érkezett meg Washingtonba.

 

