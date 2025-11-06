Orbán Viktor megmutatta, milyen az Amerikába vezető út

Magyar-amerikai csúcstalálkozó: Amerikába látogat Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, hogy tárgyaljon az amerikai elnökkel, Donald Trumppal – a magyar államfő most megmutatta, milyen az Amerikába vezető út.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Sajtószkander, 10.000 méter magasan

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.