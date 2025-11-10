Orbán Balázs: Miről is szól az amerikai-magyar megállapodás?

Ezt posztolta a miniszterelnök politikai igazgatója:

"Tegyük világossá, miről is szól valójában ez az amerikai–magyar megállapodás!

A washingtoni tárgyalások eredményei nem politikai gesztusok, hanem konkrét, kézzelfogható megállapodások, amelyek közvetlenül a magyar emberek érdekeit szolgálják. Orbán Viktor szavaival élve: „minden megállapodás, amit kötöttünk, az jó nekünk”.

Energiabiztonság és rezsivédelem

A legfontosabb hír, hogy Magyarország korlátlan mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. Ez azt jelenti, hogy hazánk továbbra is ott vásárolhat földgázt és kőolajat, ahol a legkedvezőbb, így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik majd. Ha ez a mentesség nem született volna meg, a magyar háztartások energiaszámlája a háromszorosára nőtt volna. Ezt a terhet sikerült elkerülni.

Emellett az MVM és a Westinghouse között létrejött szerződés három éven belül amerikai üzemanyagot biztosít a paksi atomerőmű számára. Ez nem csupán diverzifikáció, hanem hosszú távú stratégiai garancia. Magyarország energiaellátása stabilabb és függetlenebb lesz, miközben a működés költségei is csökkennek.

A megállapodás részeként az amerikaiak feloldották azokat a szankciókat és korlátozásokat, amelyeket a korábbi Biden-adminisztráció szabott ki Magyarországra a paksi bővítés kapcsán. A Paks II. Atomerőmű megépítésével szemben a jövőben semmilyen amerikai kifogás nem merül fel. Ez nem csupán politikai gesztus, hanem konkrét gazdasági eredmény, a beruházás folytatása mostantól akadálymentesen haladhat tovább, erősítve Magyarország energiabiztonságát és nemzeti szuverenitását.

Pénzügyi stabilitás

Az Orbán–Trump-megállapodás új pénzügyi védelmi mechanizmusa, az úgynevezett „amerikai védőpajzs” a forintot erősíti. Ez az eszköz megakadályozza a spekulatív támadásokat, és biztosítja, hogy ha Brüsszel politikai okokból visszatartja a forrásokat, akkor is legyen pénzügyi fedezet a magyar gazdaság számára. Az eredmény azonnali: a forint másfél éve nem látott erőre kapott, az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött. A piac így reagált a stabilitás üzenetére.