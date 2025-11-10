Orbán Balázs: Miről is szól az amerikai-magyar megállapodás?

Ezt posztolta a miniszterelnök politikai igazgatója:
"Tegyük világossá, miről is szól valójában ez az amerikai–magyar megállapodás!
A washingtoni tárgyalások eredményei nem politikai gesztusok, hanem konkrét, kézzelfogható megállapodások, amelyek közvetlenül a magyar emberek érdekeit szolgálják. Orbán Viktor szavaival élve: „minden megállapodás, amit kötöttünk, az jó nekünk”.
A legfontosabb hír, hogy Magyarország korlátlan mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. Ez azt jelenti, hogy hazánk továbbra is ott vásárolhat földgázt és kőolajat, ahol a legkedvezőbb, így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik majd. Ha ez a mentesség nem született volna meg, a magyar háztartások energiaszámlája a háromszorosára nőtt volna. Ezt a terhet sikerült elkerülni.
Emellett az MVM és a Westinghouse között létrejött szerződés három éven belül amerikai üzemanyagot biztosít a paksi atomerőmű számára. Ez nem csupán diverzifikáció, hanem hosszú távú stratégiai garancia. Magyarország energiaellátása stabilabb és függetlenebb lesz, miközben a működés költségei is csökkennek.
A megállapodás részeként az amerikaiak feloldották azokat a szankciókat és korlátozásokat, amelyeket a korábbi Biden-adminisztráció szabott ki Magyarországra a paksi bővítés kapcsán. A Paks II. Atomerőmű megépítésével szemben a jövőben semmilyen amerikai kifogás nem merül fel. Ez nem csupán politikai gesztus, hanem konkrét gazdasági eredmény, a beruházás folytatása mostantól akadálymentesen haladhat tovább, erősítve Magyarország energiabiztonságát és nemzeti szuverenitását.
Az Orbán–Trump-megállapodás új pénzügyi védelmi mechanizmusa, az úgynevezett „amerikai védőpajzs” a forintot erősíti. Ez az eszköz megakadályozza a spekulatív támadásokat, és biztosítja, hogy ha Brüsszel politikai okokból visszatartja a forrásokat, akkor is legyen pénzügyi fedezet a magyar gazdaság számára. Az eredmény azonnali: a forint másfél éve nem látott erőre kapott, az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött. A piac így reagált a stabilitás üzenetére.
A magyar–amerikai hadiipari partnerség új szintre lépett. Magyarország a világ legmodernebb rendszereiből, köztük a HIMARS-rakétaelhárító rendszerből vásárol, mert ezek a legjobbak, és mert a régió más országai is ezekre építenek. Magyarország nem költekezik feleslegesen, hanem a legjobb ár-érték arányú, legbiztonságosabb rendszereket szerzi be.
A megállapodások mind a magyar gazdaság önállóságát és biztonságát erősítik. Az amerikai partnerekkel elért szerződések jobb feltételeket, fejlettebb technológiát és kiszámíthatóbb ellátást biztosítanak, mint bármely más alternatíva. Orbán Viktor Washingtonban tehát nem politikai díszletet épített, hanem védőhálót a magyar gazdaság köré. A megállapodásoknak köszönhetően a forint stabil, az energiaárak megőrizhetők, az ország biztonsága erősödik, a gazdaság pedig új beruházások előtt áll.
Ezekre a sikerekre minden magyar ember büszke lehet, hiszen Magyarország biztonságát, erejét és jövőjét szolgálják függetlenül attól, ki mit gondol más politikai kérdésekről."
