Orbán Viktor: Az amerikai-magyar kapcsolatok aranykora jön

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 19:10 / FRISSÍTÉS: 2025. november 07. 19:24
Donald Trump és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott.

Orbán Viktor megérkezett a Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnök "Nagyszerű vezető" felkiáltással fogadta. Ezt követően sajtótájékoztatót tartottak, mely után a két politikus zártkörű munkaebéden vesz részt. A sajtótájékoztatót Trump azzal kezdte, mennyivel jobb helyzetben van most az amerikai gazdaság, mint Joe Biden kormányzata alatt. Kiemelte: gyakorlatilag nincs infláció jelenleg az Egyesült Államokban. Ezt követően köszöntötte Orbán Viktort. "Szeretném üdvözölni ezt a nagyon jó embert, kiváló vezetőt, aki nagyon szereti az országát!" – majd az amerikai elnök át is adta a szót a vendégének.

Fotó: AFP /  AFP

Orbán Viktor kiemelte: hat éve találkoztak utoljára Trumppal. Ma új fejezetet nyitnak a két ország között. Erre az új fejezetre azért van szükség, mert a demokrata kormányzás, Biden alatt minden kapcsolat blokkolva volt. "Nagyon hálásak vagyunk azért, amit az elnök úr az elmúlt 10 hónapban tett" – emelte ki Orbán. "Helyrehozta közös kapcsolataink régi szintjét."

Most új fejezetet nyithatunk, az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorát.

 

Katonai, gazdasági és politikai együttműködést is köt Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok. És a legfontosabb ügy, a békemisszió ügye is terítéken lesz, hogy miként tudja majd támogatni Magyarország a béke ügyét. Orbán Viktor újságírói kérdésre a témában kiemelte: sajnos a kellő egység hiányzik a békéhez. Magyarország és az Egyesült Államok békepárti, Brüsszel nem az.

Trump hozzátette: Európának tiszteletben kellene tartania Magyarországot és Orbán Viktort is, hiszen hazánknak a migráció kérdésében is igaza volt. "Mert mi történt Európában? Elözönlötték az emberek Európát. Felmentek a bűnözési ráták, míg a magyarországi bűnözés meglehetősen alacsony, mert a politikái helyesek voltak."

 

