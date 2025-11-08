Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lázár János a magyar-amerikai csúcstalálkozóról: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 11:01 / FRISSÍTÉS: 2025. november 08. 11:27
Donald TrumpOrbán Viktor
Lázár János beszámolója az Orbán-Trump-csúcsról.

Lázár János is Orbán Viktorral tartott a Fehér Házba, ahol az amerikai elnök, Donald Trump fogadta a magyarokat. A magyar-amerikai csúcstalálkozón fontos döntések születtek – Lázár János a közösségi oldalán egy videóban számolt ben arról, milyen volt az esemény.

LÁZÁR János
Lázár János / Fotó: Kovács Attila

Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

– írta az alább megtekinthető videóhoz Lázár János.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu