Lázár János a magyar-amerikai csúcstalálkozóról: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

Lázár János is Orbán Viktorral tartott a Fehér Házba, ahol az amerikai elnök, Donald Trump fogadta a magyarokat. A magyar-amerikai csúcstalálkozón fontos döntések születtek – Lázár János a közösségi oldalán egy videóban számolt ben arról, milyen volt az esemény.

Lázár János / Fotó: Kovács Attila

Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

– írta az alább megtekinthető videóhoz Lázár János.