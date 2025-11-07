„Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!” – nagy tisztelettel fogadták Orbán Viktort Washingtonban – videó

Mint ismeretes, Orbán Viktor és a magyar kormány delegációja megérkezett a Washingtonba, ahova azért utaztak, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trumppal és kormányzatával.
A miniszterelnök az úttal kapcsolatban egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát. Ezt pedig Deák Dániel friss Facebook-bejegyzései is alátámasztják, a szakértő szerint ugyanis óriási tisztelettel fogadták, és egyenrangú partnerként tekintenek Amerikában Orbán Viktorra.
Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!
- írta egyik videojához Deák Dániel, amit itt meg is lehet nézni:
Míg a másiknál így fogalmazott:
Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.