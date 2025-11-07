„Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!” – nagy tisztelettel fogadták Orbán Viktort Washingtonban – videó

Mint ismeretes, Orbán Viktor és a magyar kormány delegációja megérkezett a Washingtonba, ahova azért utaztak, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trumppal és kormányzatával.

Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormányzati delegáció tagjait szállító konvoj útban Washington felé 2025. november 6-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök az úttal kapcsolatban egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát. Ezt pedig Deák Dániel friss Facebook-bejegyzései is alátámasztják, a szakértő szerint ugyanis óriási tisztelettel fogadták, és egyenrangú partnerként tekintenek Amerikában Orbán Viktorra.

Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!

