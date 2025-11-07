Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!” – nagy tisztelettel fogadták Orbán Viktort Washingtonban – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 06:37
WashingtonDeák DánielDonald Trumpvideó
Nagy tisztelet övezi Orbán Viktort Amerikában.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismeretes, Orbán Viktor és a magyar kormány delegációja megérkezett a Washingtonba, ahova azért utaztak, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trumppal és kormányzatával.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormányzati delegáció tagjait szállító konvoj útban Washington felé 2025. november 6-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök az úttal kapcsolatban egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát. Ezt pedig Deák Dániel friss Facebook-bejegyzései is alátámasztják, a szakértő szerint ugyanis óriási tisztelettel fogadták, és egyenrangú partnerként tekintenek Amerikában Orbán Viktorra

Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!

- írta egyik videojához Deák Dániel, amit itt meg is lehet nézni:

Míg a másiknál így fogalmazott:

Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán! 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu