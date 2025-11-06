Trump-Orbán-csúcs: Szerencsésen megérkezett a magyar delegáció Washingtonba – videó

Nagy autókonvojjal fogadják az amerikaiak a biztonságosan megérkezett magyar delegációt Washingtonban - írta Facebook-oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzéséhez egy videót is csatolt:

Deák Dániel ezt követőn egy fotót is megosztott, amelyen azt írja, hogy szerencsésen megérkeztek Washingtonba: