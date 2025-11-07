Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Megjöttek a magyarok!” – így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 06:10
WashingtonTrump-Orbán-csúcsDonald Trump
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett be.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal

A magyar miniszterelnök és delegációja magyar idő szerint csütörtök este szerencsésen meg is érkezett Washingtonba, amelyről most Orbán Viktor Több fotót is megosztott a Facebook-oldalán. 

Megjöttek a magyarok!

- írta bejegyzéséhez a kormányfő. 

 

