„Megjöttek a magyarok!” – így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba – fotó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal.

A magyar miniszterelnök és delegációja magyar idő szerint csütörtök este szerencsésen meg is érkezett Washingtonba, amelyről most Orbán Viktor Több fotót is megosztott a Facebook-oldalán.

Megjöttek a magyarok!

- írta bejegyzéséhez a kormányfő.