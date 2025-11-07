„Megjöttek a magyarok!” – így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba – fotó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal.
A magyar miniszterelnök és delegációja magyar idő szerint csütörtök este szerencsésen meg is érkezett Washingtonba, amelyről most Orbán Viktor Több fotót is megosztott a Facebook-oldalán.
Megjöttek a magyarok!
- írta bejegyzéséhez a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.