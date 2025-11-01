Fekete-fehér fotó jelent meg Orbán Viktor oldalán: „Egy csendes nap”

Orbán Viktor egy fekete-fehér fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyen egy angyalszobor látható. A fotón emellett az olvasható: Mindenszentek.
Egy csendes nap. Ma azokra emlékezünk, akiknek a legtöbbet köszönhetjük
- fogalmazott a miniszterelnök a bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.