Fekete-fehér fotó jelent meg Orbán Viktor oldalán: „Egy csendes nap”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 07:16
mindenszentekfotó
Orbán Viktor közösségi oldalán üzent Mindenszentek alkalmából.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor egy fekete-fehér fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyen egy angyalszobor látható.  A fotón emellett az olvasható: Mindenszentek

Egy csendes nap. Ma azokra emlékezünk, akiknek a legtöbbet köszönhetjük

- fogalmazott a miniszterelnök a bejegyzésében. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
