Orbán Viktor megmutatta: nincsen rádió jókedv nélkül

Péntek reggel, szokás szerint, a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy megérkezik a helyszínre.
Nincsen rádió jókedv nélkül
- jegyezte meg a felvételt tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.
