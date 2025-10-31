Orbán Viktor megmutatta: nincsen rádió jókedv nélkül

Péntek reggel, szokás szerint, a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy megérkezik a helyszínre.

Orbán Viktor megmutatta: nincs rádió jókedv nélkül / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor

Nincsen rádió jókedv nélkül

- jegyezte meg a felvételt tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.