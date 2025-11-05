Veszélyben a háromgyermekes édesanyák adómentessége – védd meg a magyar családokat a nemzeti konzultáció segítségével!

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése: "Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?" Nem véletlen, ugyanis a háborúpárti Brüsszel báb: Magyar Péter el akarja venni a magyar családok pénzét. Ezért ha a Tisza Párt kerül hatalomra, akkor brutális háborús sarcokat, adóemelést fog bevezetni, és el fogja törölni a háromgyermekes anyák adómentességét is. De a nemzeti konzultációval most te is megüzenheted: nem a magyar anyák pénzéből fogják finanszírozni Ukrajna háborúját.

A háromgyermekes anyák adómentességének és a családtámogatásoknak is köszönhető, hogy ma Magyarország a béke szigete!

Maradjon meg a háromgyermekes édesanyák adómentessége!

Igenis nagyon fontos, hogy megmaradjon az adómentesség az édesanyáknál és a 25 év alatti fiataloknál! Ezek a kormány azon intézkedéseit gazdagítják, amelyeknek köszönhetően Magyarország ma a béke szigete. A nemzeti konzultációval a háromgyermekes édesanyák adómentességével kapcsolatban is elmondhatod a véleményedet.

Ma már több mint harmincféle családtámogatás érhető el hazánkban. Ez világszinten is egyedülálló rendszer, a mostani időszak valóban történelmi pillanat a magyar családok életében: soha korábban nem kaptak ekkora támogatást a magyar családok, mint ma.

– nyilatkozta a Bors-nak Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár a Digitális Polgári Körök Országjárásának újbudai állomásán. Az adómentesség kérdése kézzel foghatóan érinti a mindennapjainkat is.

A november azért különleges hónap, mert most kapják meg először a családok az októberi fizetésüket. Ez azt jelenti, hogy most érzik meg igazán a pénztárcájukon azt a megemelkedett jövedelmet, amelyet a háromgyermekes anyák adómentességével a kormány intézkedése biztosít számukra.

– tette hozzá az államtitkár.

Novemberben tehát sokkal több marad a családi kasszában

És itt nem állunk meg: januártól folytatjuk a támogatások bevezetését, jön a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességének a bevezetése.

– mondta Koncz Zsófia, államtitkár.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár az őszi Digitális Polgári Körök Országjárásának keretében Újbudán

Brüsszel ki akarja szipolyozni a magyar családokat

A háromgyermekes anyák adómentessége melletti kiállás most tehát egyszerre elvi és gyakorlati kérdés. Elvi, mert a családok védelme érdekében minden szinten kötelességünk kiállni. Muszáj Brüsszel tudomására hozni: a magyar családokat nem lehet kizsákmányolni. És gyakorlati, hiszen Brüsszel a Tisza bábkormányt akarja a nyakunkba ültetni, ami brutális intézkedések révén a háromgyermekes édesanyák adómentességét is elvenné, és végletesen kiszipolyozná a magyar családokat.