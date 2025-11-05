Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyben a háromgyermekes édesanyák adómentessége – védd meg a magyar családokat a nemzeti konzultáció segítségével!

családtámogatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:00
adómentességnemzeti konzultációBrüsszelháború
A magyar családok pénzét Brüsszel el akarja venni, hogy Ukrajna háborújára költse. A bábjukon, Magyar Péteren keresztül el akarják törölni a háromgyermekes anyák adómentességét is. De most te is megüzenheted: a magyar családok fontosabbak, mint az ukránok háborúja!

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése: "Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?" Nem véletlen, ugyanis a háborúpárti Brüsszel báb: Magyar Péter el akarja venni a magyar családok pénzét. Ezért ha a Tisza Párt kerül hatalomra, akkor brutális háborús sarcokat, adóemelést fog bevezetni, és el fogja törölni a háromgyermekes anyák adómentességét is. De a nemzeti konzultációval most te is megüzenheted: nem a magyar anyák pénzéből fogják finanszírozni Ukrajna háborúját

adómentesség
A háromgyermekes anyák adómentességének és a családtámogatásoknak is köszönhető, hogy ma Magyarország a béke szigete!
 Fotó: Smolina Marianna/ Shutterstock 

Maradjon meg a háromgyermekes édesanyák adómentessége!

Igenis nagyon fontos, hogy megmaradjon az adómentesség az édesanyáknál és a 25 év alatti fiataloknál! Ezek a kormány azon intézkedéseit gazdagítják, amelyeknek köszönhetően Magyarország ma a béke szigete. A nemzeti konzultációval a háromgyermekes édesanyák adómentességével kapcsolatban is elmondhatod a véleményedet. 

Ma már több mint harmincféle családtámogatás érhető el hazánkban. Ez világszinten is egyedülálló rendszer, a mostani időszak valóban történelmi pillanat a magyar családok életében: soha korábban nem kaptak ekkora támogatást a magyar családok, mint ma.

– nyilatkozta a Bors-nak Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár a Digitális Polgári Körök Országjárásának újbudai állomásán. Az adómentesség kérdése kézzel foghatóan érinti a mindennapjainkat is.

A november azért különleges hónap, mert most kapják meg először a családok az októberi fizetésüket. Ez azt jelenti, hogy most érzik meg igazán a pénztárcájukon azt a megemelkedett jövedelmet, amelyet a háromgyermekes anyák adómentességével a kormány intézkedése biztosít számukra. 

– tette hozzá az államtitkár.
Novemberben tehát sokkal több marad a családi kasszában

És itt nem állunk meg: januártól folytatjuk a támogatások bevezetését, jön a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességének a bevezetése.

– mondta Koncz Zsófia, államtitkár. 

2025.11.03_Koncz Zsófia sajtótáj_sajtótájékoztatót tart Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár és Steiner Attila Hegyvidék és Nyugat-Újbuda választókerületi elnök az őszi Digitális Polgári Körök Országjárásának keretében Újbudán.
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár az őszi Digitális Polgári Körök Országjárásának keretében Újbudán 
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Brüsszel ki akarja szipolyozni a magyar családokat

A háromgyermekes anyák adómentessége melletti kiállás most tehát egyszerre elvi és gyakorlati kérdés. Elvi, mert a családok védelme érdekében minden szinten kötelességünk kiállni. Muszáj Brüsszel tudomására hozni: a magyar családokat nem lehet kizsákmányolni. És gyakorlati, hiszen Brüsszel a Tisza bábkormányt akarja a nyakunkba ültetni, ami brutális intézkedések révén a háromgyermekes édesanyák adómentességét is elvenné, és végletesen kiszipolyozná a magyar családokat. 

A brüsszeli gazdája parancsára a Tisza tehát ténylegesen pénzt fog kivenni a te zsebedből is a brutális adópolitikáján keresztül. Ezért a kormány a Nemzeti Konzultáció keretében lehetőséget ad a kezedbe, hogy november 30-ig dönts! Csapj rá Brüsszel és a Tisza mancsára! Mondj nemet a háborús adóemelésekre, a családok megbüntetésére! A nemzeti konzultációt immár online is ki lehet tölteni.

Nézd meg a videónkat arról, hogy milyen megszorításokra készül a Tisza hatalomra kerülése esetén:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu