Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé, ők is a Tisza-adó és a támogatások elvétele mellett vannak

Orbán Viktor friss Facebook-posztjából kiderült: már nem csak Magyar Péterék a Tisza Párttal támadják a nyugdíjasokat, a többgyermekes anyákat, a lakásra vágyó fiatalokat, és mindenkit, akiket a kormány intézkedései segítenek, de a nemzetközi pénzintétetek is.

"Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.

Azt várják a következő kormánytól, hogy az

csökkentse a gazdasági támogatásokat vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját" – írta.

Világos hát, mit akar Brüsszel, mit akarnak Magyar Péterék, és most már az is, mit akarnak a nagy nemzetközi bankok: az adóreformok, a 13. és 14. havi nyugdíj, a fix 3 százalékos lakáshitel eltörlését, Magyarország gazdasági ellehetetlenítését. Ehelyett kapnánk Tisza-adót...