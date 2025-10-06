Válogatott káromkodás, fenyegetés és tettlegesség: ilyen volt valójában Puzsérék tüntetése

Puzsér Róbert vasárnapra eredetileg megbékélés menetét hirdetett, ám azt le kellett mondania, és így maradt a Juhász Péter és félőrült barátja melletti kiállás. Juhász és a magát "Jézus illatának" tartó Látó mindenféle bizonyíték nélkül rágalmazott és vádolt kormánypárti politikusokat, amikor pedig rájöttek, hogy bizony felelni kell a tetteikért, hirtelen beálltak az áldozat szerepébe, akiknek védelem kell.

Juhász-Puzsér-Látó - Magyar Nemzet grafika

Állítólag minden tiszásnak ki volt adva, hogy kötelező megjelenni a Kossuth téren, ám még így is csak kevés érdeklődőt tudtak megmozgatni Puzsérék. A felszólalások színvonala pedig egyszerűen gyalázatos volt. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.

Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.

Kénytelen voltam megint összeb…szni valami szart

– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,

Úgy elküldjük őket a büdös p…csába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.

Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta,

egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…rva kevés lesz. Kib…szottul kevés lesz.

De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott,

mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség vagy a TEK, vagy a f…szom tudja, micsoda.

Szintén Dave ékesszólóan arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyják el az elméjét, amikor azt mondta,

tűnjön a fejemből, b…zmeg!

A tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki. Sickratman, azaz Paizs Miklós Charlie Kirk meggyilkolásáról beszélt minősíthetetlen hangnemben, amikor azt mondta: „Amerikában egy barom agyonlő egy másik barmot”, majd felszólalását természetesen Juhász mosdatásával folytatta.