Válogatott káromkodás, fenyegetés és tettlegesség: ilyen volt valójában Puzsérék tüntetése

Puzsér Róbert vasárnapra eredetileg megbékélés menetét hirdetett, ám azt le kellett mondania, és így maradt a Juhász Péter és félőrült barátja melletti kiállás. Juhász és a magát "Jézus illatának" tartó Látó mindenféle bizonyíték nélkül rágalmazott és vádolt kormánypárti politikusokat, amikor pedig rájöttek, hogy bizony felelni kell a tetteikért, hirtelen beálltak az áldozat szerepébe, akiknek védelem kell.
Állítólag minden tiszásnak ki volt adva, hogy kötelező megjelenni a Kossuth téren, ám még így is csak kevés érdeklődőt tudtak megmozgatni Puzsérék. A felszólalások színvonala pedig egyszerűen gyalázatos volt. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.
Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.
Kénytelen voltam megint összeb…szni valami szart
– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,
Úgy elküldjük őket a büdös p…csába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.
Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta,
egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…rva kevés lesz. Kib…szottul kevés lesz.
De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott,
mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség vagy a TEK, vagy a f…szom tudja, micsoda.
Szintén Dave ékesszólóan arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyják el az elméjét, amikor azt mondta,
tűnjön a fejemből, b…zmeg!
A tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki. Sickratman, azaz Paizs Miklós Charlie Kirk meggyilkolásáról beszélt minősíthetetlen hangnemben, amikor azt mondta: „Amerikában egy barom agyonlő egy másik barmot”, majd felszólalását természetesen Juhász mosdatásával folytatta.
A felszólalók között az igazi nagyágyú Látó János lett volna, a Zsolti bácsi-ügy informátora, aki szintén felszólalt Puzsér Róberték tüntetésén.
A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról. A Kossuth téren tartott „beszéde” azonban annyira összefüggéstelen volt, hogy idézni sem igazán lehetett belőle.
Vélhetően a rendezvény fénypontjának szánták a rendezők a színpadra lépő Juhász Pétert, aki nem igazán hálálta meg a neki megelőlegezett bizalmat: a youtuber arról beszélt, hogy ő maga nem fél, majd a miniszterelnök családjáról tett minősíthetetlen kijelentéseket. Azzal folytatta: Semjén Zsolt lényegében „magára húzta” a Zsolti bácsi-ügyet, mondván, ő senkit nem nevezett meg podcastjában. Juhász beszédéből egyetlen dolog rajzolódott ki egyértelműen: semmilyen bizonyítéka nincsen felelőtlen, másokat besározó állításaira.
A tiszások házi humoristája, Aranyosi Péter egy újabb arcát mutatta meg a baloldali "értelmiségieknek". Amikor is odalépett hozzá Varga Ádám riporter és arról kezdte el faggatni, hogyan is mondhat olyat, milyen jó, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja, mert így legalább van, aki sortüzet vezényeljen, Aranyosi először alig forgó nyelvvel elkezdte pocskondiázni a riportert, majd eltorzult fejjel belemarkolt a riporter fenekébe és ellökte.
Később próbálta magát mosdatni a közösségi oldalakon, hogy valójában ő nem agresszív és nem is erőszakos, csak "nagyon kellett pisilnie" és amúgy a lábára léptek, ezért kezdett dühöngeni.
Puzsért félreérthetetlen helyzetben fotózták le a saját tüntetésén. Kiderült, hogy a véleményvezér már eleve illegális szerektől befolyásolt állapotban érkezett meg az eligazításra, és mint az erkölcs bajnoka fogta, kiment a kocsma mögé és úgy gondolta, tol egy kis kólát. Na nem az italt...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.