Aranyosi Péter magyarázkodik: pisilnie kellett, ezért lökte el eltorzult fejjel a riportert

Elképesztő jelenetek játszódtak le vasárnap az álhírgyártók melletti tüntetésen. Aranyosi Pétert a Patrióta riportere arról igyekezett faggatni, miért is mondott olyat, hogy milyen jó, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párthoz tartozik, mivel "legalább tud valaki sortüzet vezényelni". A tiszás humorista először csak alázni próbálta a riportert nem éppen forgó nyelvvel, majd eltorzult fejjel ellökte Varga Ádámot.

Aranyosi Péter a Facebookon próbált mosakodni az ügy után. Mint írta, sietett, mert "majd bepisilt", majd pedig szerinte azért lökte el agressziótól eltorzult fejjel, mert a riporter rálépett a lábára.

A humorista Facebook-oldalán a komment szekcióban még a saját rajongói szerint is megbotránkoztató volt a jelenet. Először is: közszereplő, sokak kedvence, így bárki odaléphetne hozzá akár autogramot is kérni, vajon őket is ellökné? Másvalaki frappánsan annyit mondott: vele is előfordult már, hogy ráléptek a lábára, de csak annyit mondott, hogy bocsánat, ez fáj, de nem próbálta megmarkolni a másik fenekét és ellökni.