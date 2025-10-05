Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kólával melegít Puzsér, az álhírgyártók találkozójának főszervezője! Nem, nem az innivalóval – videó

Látó János
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 17:15 / FRISSÍTÉS: 2025. október 05. 17:23
Puzsér Róbertinfluenszer
Megdöbbentő felvétel került elő! Egy olyan ember készítette, aki maga is felszólalt volna Puzsér Róberték vasárnapi bohózatán. Ő még idejében észbe kapott, nem akart része lenni a szörnyű bohózatnak.
Bors
Miközben hamarosan kezdetét veszi az álhírgyártók találkozója, előkerült egy megdöbbentő videó. A főszervező Puzsér Róbertet félreérthetetlen szituációban kapták lencsevégre. 

Puzsér félreérhetetlen szituációban: éppen drogozni készül

Puzsérnak kell az energia a délutáni Mónikasó-hoz

Megdöbbentő felvétel került elő, amelyet egy olyan ember készített, aki maga is felszólalt volna Puzsér Róberték vasárnapi bohózatán. A beszámolók szerint Puzsér Róbert már illegális szerektől befolyásolt állapotban érkezett a szervezői eligazításra, majd, miután erkölcsi bajnokként pózolt az emberei előtt, kiment a kocsmája mögé kólázni – nem, nem az üdítőitalt fogyasztotta. 

  A ma esti "tüntetés" már eddig is Mónikasóba hajló élményekkel kecsegtetett, de ezzel felkerült rá az igazi korona!

A főszervező miközben magas lóról prédikálva osztja az észt hátul a szemeteseknél szívja a kábítószert!

Talán azért mert a másik felszólalót, az őrült, szektás, nőgyűlölő, rasszista „önjelölt” prófétát, Látó Jánost nehéz józanon elviselni? Szép ki társaság gyűlt össze az álhírgyártók találkozóján. 

Például  Látó János a zavarodott "prédikátor" aki kitalálta a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.

 Ezzel végleg összenőtt, ami összetartozik. Minden összeállt ahhoz, hogy egy igazi Mónikasó-szerű lázálom vegye kezdetét: a baloldali expolitikus influenszer, ezoterikus őrületet hirdető önjelölt "prédikátor" és a házigazda, a szeméttárolók között kábítószert felporszívózó Puzsér együtt húzzák a talpalávalót az eszement bulihoz!


 

