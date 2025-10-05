Kólával melegít Puzsér, az álhírgyártók találkozójának főszervezője! Nem, nem az innivalóval – videó

Miközben hamarosan kezdetét veszi az álhírgyártók találkozója, előkerült egy megdöbbentő videó. A főszervező Puzsér Róbertet félreérthetetlen szituációban kapták lencsevégre.
Megdöbbentő felvétel került elő, amelyet egy olyan ember készített, aki maga is felszólalt volna Puzsér Róberték vasárnapi bohózatán. A beszámolók szerint Puzsér Róbert már illegális szerektől befolyásolt állapotban érkezett a szervezői eligazításra, majd, miután erkölcsi bajnokként pózolt az emberei előtt, kiment a kocsmája mögé kólázni – nem, nem az üdítőitalt fogyasztotta.
A ma esti "tüntetés" már eddig is Mónikasóba hajló élményekkel kecsegtetett, de ezzel felkerült rá az igazi korona!
A főszervező miközben magas lóról prédikálva osztja az észt hátul a szemeteseknél szívja a kábítószert!
Talán azért mert a másik felszólalót, az őrült, szektás, nőgyűlölő, rasszista „önjelölt” prófétát, Látó Jánost nehéz józanon elviselni? Szép ki társaság gyűlt össze az álhírgyártók találkozóján.
Például Látó János a zavarodott "prédikátor" aki kitalálta a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.
Ezzel végleg összenőtt, ami összetartozik. Minden összeállt ahhoz, hogy egy igazi Mónikasó-szerű lázálom vegye kezdetét: a baloldali expolitikus influenszer, ezoterikus őrületet hirdető önjelölt "prédikátor" és a házigazda, a szeméttárolók között kábítószert felporszívózó Puzsér együtt húzzák a talpalávalót az eszement bulihoz!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.