Tiszás adatszivárgás: már ezek is az ukránoknál vannak – videó

Ahogy arról már írtunk, a Tisza Párt telefonos applikációjának "köszönhetően" nyilvánosak lettek a tiszások legfontosabb személyes adatai. Ezek adatok ugyanis abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek...

Ezzel kapcsolatban most meg is osztott egy videót a Facebook-oldalán Kocsis Máté is. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arra reagált, hogy tiszások korábban még büszkék is voltak rá, hogy ujjlenyomat is szükséges az applikációhoz, így már azok is ukrán kézben vannak.