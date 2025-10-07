Tiszás adatszivárgás: már ezek is az ukránoknál vannak – videó

Ahogy arról már írtunk, a Tisza Párt telefonos applikációjának "köszönhetően" nyilvánosak lettek a tiszások legfontosabb személyes adatai. Ezek adatok ugyanis abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.
A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek...
Ezzel kapcsolatban most meg is osztott egy videót a Facebook-oldalán Kocsis Máté is. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arra reagált, hogy tiszások korábban még büszkék is voltak rá, hogy ujjlenyomat is szükséges az applikációhoz, így már azok is ukrán kézben vannak.
Ez tök jó, te ökör! Ezek szerint már azok is az ukránoknál vannak.
