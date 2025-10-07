Adatszivárgás: Megijedtek és zavarban vannak a tiszások. Általános döbbenet!

A tiszások körében zavart, bosszankodást és döbbenetet tapasztaltak a Magyar Nemzet újságírói akik felhívták őket. Volt, aki csak tőlük tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek.

A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Láthatóan zavart okoz a Tisza szimpatizánsai körében, hogy tömegével szivárogtak ki a személyes adataik, amelyeket a Tisza Világ nevű mobilapplikációban adtak meg. Egy nyilvánosan elérhető linken mintegy húszezer felhasználónak találhatók olyan személyes adatai, mint a neve, e-mail-címe és telefonszáma, adott esetben lakcíme és az anyja neve. Sőt az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

Általános döbbenet

Hogy ellenőrizzék a történéseket, Magyar Nemzet munkatársai tegnap telefonon kerestek meg a listán szereplő több személyt, majd százával küldtek e-mailt is más érintetteknek. Írásbeli megkereséseikre folyamatosan érkeznek a reakciók.

Sok válaszból érzékelhető az adatszivárgás miatti döbbenet, bár jellemzően nem kívántak részletekbe menően nyilatkozni.

Figyelemre méltó, hogy számos Tisza-szimpatizáns az adatszivárgás utáni napon sem volt tisztában a történtekkel. Többen csak azután hitték el, hogy valóban kikerültek az internetre a személyes adataik a Tisza alkalmazásáról, hogy elküldték nekik a linket, amelyen ma is megtalálhatók az adatok. Ketten is felháborodva kérték számon, hogy a világhálón bárki számára elérhetővé váltak a róluk szóló bizalmas információk. Holott a Tisza Párt adatszivárgásához nyilvánvalóan semmi köze a Magyar Nemzetnek.

„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Tudomásom szerint ez az e-mail-cím egy korábbi adatszivárgás során került illetéktelenekhez, így különösen aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – írta a Gábor névre hallgató férfi, aki a laptól várta, hogy töröljék a kikerült adatait. A Gyula nevű felhasználó szintén a korábbi adatszivárgásra hivatkozott, emellett mindketten azzal fenyegetőztek, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnak az ügy kivizsgálása érdekében.