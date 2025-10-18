Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
„Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen” – teltházas a Harcosok Klubja második edzőtábora – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 20:28
Menczer TamásOrbán Viktor
Közel kétszer annyi digitális harcos érkezett most Zánkára, mint néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyre.
Egész jól nézünk ki” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen nyolcszázan voltak. 

Most közel kétszer annyian vagyunk, és csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A politikus ezt követően felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is:

Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen.

Ahogy a Bors már beszámolt róla, a Harcosok Klubja második edzőtábora szombaton startolt el Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik meg. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz, akit hatalmas vastaps köszöntött a rendezvényen. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu