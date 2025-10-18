„Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen” – teltházas a Harcosok Klubja második edzőtábora – videó

„Egész jól nézünk ki” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen nyolcszázan voltak.
Most közel kétszer annyian vagyunk, és csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
A politikus ezt követően felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is:
Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen.
Ahogy a Bors már beszámolt róla, a Harcosok Klubja második edzőtábora szombaton startolt el Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik meg. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz, akit hatalmas vastaps köszöntött a rendezvényen.
